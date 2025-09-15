Cote d'Ivoire: Entrepreneuriat des jeunes - Raphaël Plomb remporte la 2e édition du concours 'Small Boost'

Raphaël Plomb (13 ans), élève en classe de 4e au lycée Jules Verne de Cocody (Riviera-Palmeraie), est le grand gagnant de la 2e édition du concours « Small Boost », une compétition d'entrepreneuriat et de leadership, organisée par l'entreprise sociale « Small Graine » à l'intention des plus jeunes talents. La finale s'est tenue le 6 septembre 2025, au Palm-Club, à Abidjan-Cocody.

Le projet présenté par le lauréat est intitulé « Startforge ». Il s'agit d'une application qui utilise l'Intelligence artificielle (Ia) pour permettre aux utilisateurs de valider leurs idées de business. Ce petit génie, passionné d'informatique et qui code depuis l'âge de 8 ans, a développé une version bêta démo de son projet déjà disponible.

Il est suivi par Tiékoura Mien-Wa Hannielle Bérénice (15 ans, 2e), du lycée Sainte Marie de Cocody, avec son projet « NOB » : une marque de déodorant naturel à base de beurre de karité, destinée à lutter contre l'hyperpigmentation et adaptée aux peaux noires et sensibles.

Enfin, le 3e prix a été remporté par Guego Lynn Harmonie (15 ans), également du lycée Sainte Marie de Cocody, avec son projet « Smilin'Hong ». Il s'agit d'un espace de jeux de type arcade comprenant une bibliothèque, des jeux vidéo et des jeux de société.

Le vainqueur est reparti avec un chèque de 900 000 Fcfa, dont 300 000 offerts par les organisateurs, 500 000 par le sponsor officiel de l'événement et 100 000 par l'entreprise SolEnergies, partenaire du concours. Le deuxième a reçu un chèque de 300 000 Fcfa, et le troisième, un chèque de 200 000 Fcfa, offert également par le sponsor.

Quant aux cinq autres candidats, ils ont bénéficié de 50 000 Fcfa chacun, un don des membres du jury en guise d'encouragement. Pour le candidat Namogory, venu de Ferkessédougou, il a reçu une tablette offerte par la coach Gabrielle Cibrelus, fondatrice de Azalé Orthopédie CI, pour soutenir ses efforts.

Dans son intervention, Paule-Marie Konan, fondatrice de « Small Graine » et promotrice du concours, s'est félicitée de la réussite de cette 2e édition, mais surtout de l'engouement suscité. Elle a exprimé sa gratitude à tous les partenaires et sponsors qui ont accepté d'accompagner l'initiative. « De 16 candidatures, nous sommes passés à 45, venant d'Abidjan et de l'intérieur du pays, d'où ont été sélectionnés 8 finalistes, dont un candidat de Ferkessédougou », a-t-elle souligné.

Marc Wabi, Ceo du cabinet Adenka et parrain de l'événement, a salué cette initiative. « L'idée de Paule-Marie est une très belle initiative qui mérite d'être soutenue et encouragée afin de promouvoir la jeunesse et l'innovation. Je voudrais dire aux jeunes qu'il n'y a pas d'âge pour entreprendre. C'est en travaillant très tôt que nous allons transformer notre pays », a-t-il déclaré.

Il a par ailleurs pris l'engagement de soutenir le programme afin d'en assurer la pérennité.

Lancé en 2024, « Small Boost » est le premier concours de détection et d'accompagnement des plus jeunes entrepreneurs, âgés de 12 à 21 ans, dans les domaines du leadership, de l'entrepreneuriat et de la créativité. Le slogan de « Small Graine » : « Si tu ne peux pas faire beaucoup avec peu, tu ne peux rien faire de grand. »