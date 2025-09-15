Durant un mois, 200 étudiants sélectionnés après un appel à candidature, ont été formés et outillés pour assurer pleinement leurs rôles de commerciaux-stagiaires. Au terme du stage, ils ont reçu leurs certificats valorisant leur expérience et des récompenses pour les meilleurs talents, le vendredi 12 septembre 2025, à l'espace SUNU au Plateau.

La cérémonie de remise s'est tenue en présence de la direction générale avec à sa tête, Landry Angoua, directeur général adjoint de SUNU Assurances.

« Parmi ces étudiants qui ont participé à KTV cette année, il y a de brillants professionnels. Ils pourront embrasser une belle carrière grâce à leur expérience à KTV », a déclaré Landry Angoua.

Le directeur général adjoint s'est aussi félicité de l'atteinte des objectifs de « Kiff Tes Vacances » qui, selon lui, a permis d'offrir aux étudiants une première expérience professionnelle de qualité, leur permettant de mieux appréhender les réalités du secteur des assurances ; de renforcer leurs compétences techniques et relationnelles par un accompagnement personnalisé et des formations ciblées et surtout favoriser leur employabilité en leur proposant des opportunités concrètes d'intégration au sein de SUNU Assurances.

« Cette expérience qui est à sa deuxième édition permet également de valoriser la marque employeur de SUNU Assurances, en démontrant son rôle actif dans le développement socio-économique », a-t-il soutenu.

Plus qu'un stage, une véritable école de vie

« Quand nous avons franchi pour la première fois les portes de SUNU Assurances Côte d'Ivoire, nous ne savions pas que nous allions vivre bien plus qu'un stage : une véritable école de de vie », a déclaré Joelle Marie Koffi, porte-parole des KTVistes, au nom de ses amis.

Ajoutant que « Kiff Tes Vacances 2025, leur a appris à travailler en équipe, à relever des défis, à persévérer malgré les chutes, et à célébrer des victoires. « Nous repartons plus forts, plus confiants, prêts à affronter l'avenir », a-t-elle évoqué.

Avant de remercier SUNU Assurances, leurs encadreurs pour avoir cru en eux en leur transmettant bien plus des savoirs : des valeurs de courage, de solidarité et de dépassement de soi. Toutes ces valeurs qui leur permettent aujourd'hui de croire en leurs potentialités.

« Nous quittons cette aventure avec une promesse : rester de dignes ambassadeurs de SUNU Assurances Côte d'Ivoire, partout où nous irons. Certains voudrions rester et aider à tracer leur avenir à vos côtés. De tout coeur, merci pour chaque sourire, chaque conseil, chaque instant partagé », a conclu la porte-parole par des larmes aux yeux, pour ainsi exprimer l'émotion et la joie partagé au cours de cette expérience que la plupart ne voulaient pas voir s'achever.

A travers le programme « Kiff Tes Vacances », SUNU Assurances réaffirme son engagement social et économique

L'employabilité des jeunes représentant un défi majeur, les sociétés SUNU Assurances en Côte d'Ivoire à travers ce programme « Kiff Tes Vacances », réaffirme son engagement social et économique. Ce dispositif de stage pratique offre depuis deux ans, aux étudiants une expérience professionnelle concrète, enrichissante et formatrice, tout en favorisant leur intégration future dans le monde du travail.

L'initiative en 2025, s'est étendu à l'échelle international. Le programme s'est déployé également dans plusieurs pays où le Groupe SUNU est présent. Il s'agit du Benin, Burkina Faso, Guinée, Niger et le Sénégal. Une vocation de faire rayonner son engagement en faveur de la jeunesse du continent.

SUNU Assurances Côte d'Ivoire

SUNU Assurances est membre du Groupe SUNU, un acteur panafricain de services financiers de premier plan, présent dans 17 pays d'Afrique subsaharienne avec plus de 30 sociétés. En Côte d'Ivoire, le Groupe SUNU est représenté par 2 filiales que sont SUNU Assurances Vie, leader de l'assurances Vie depuis 2011 et SUNU Assurances IARD dans le TOP 5 des Assurances Non-Vie.

SUNU Assurances s'engage aux côtés des populations pour les accompagner dans la réalisation de leurs projets, la protection de leurs biens et de leurs proches, ainsi que la préparation de leur avenir en toute tranquillité, grâce à des solutions d'assurance accessibles et adaptées.