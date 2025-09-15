Cote d'Ivoire: Plan d'orientation stratégique 2025-2030 - Un appel à la mobilisation lancé autour de la Fondation de l'Inp-HB

L'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny (Inp-HB) sera doté d'une fondation conformément au Plan d'Orientation Stratégique 2025-2030. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Inp-HB, Dr Moussa Diaby, le vendredi 12 septembre 2025 à Yamoussoukro, lors de l'assemblée générale constitutive de la fondation.

Selon Dr Moussa Diaby, ce plan d'orientation comprend cinq axes majeurs. A savoir : opérationnaliser le technopôle et accroître l'autonomie financière de l'Inp-HB, faire reconnaître la qualité de la recherche et développer des partenariats stratégiques en Afrique au bénéfice de l'institution, créer la Fondation Inp-hb pour soutenir les initiatives académiques et de développement, devenir le leader national et sous-régional dans la formation continue et la formation en ligne, et enfin être une institution publique exemplaire et engagée dans le développement des collectivités territoriales.

« La création de la Fondation occupe une place centrale : elle incarne la volonté de bâtir une institution capable de mobiliser durablement les moyens nécessaires pour soutenir nos ambitions académiques, scientifiques et sociétales », a-t-il déclaré.

C'est pourquoi il a lancé un appel à toutes les anciennes générations de l'Inp-hb, dénommées les Alumni, afin qu'elles fassent de la Fondation le creuset de leur engagement envers leur école. Aux entreprises, il a proposé de trouver dans cette initiative un cadre « privilégié de partenariat, d'innovation et de responsabilité sociétale ». Aux bailleurs de fonds et aux donateurs, il a demandé d'accompagner l'Inp-hb dans « son ascension vers l'excellence mondiale ».

« Par l'acte que nous posons ce jour, nous inscrivons l'Inp-hb dans une nouvelle trajectoire historique. Faisons de cette Fondation un instrument d'excellence, un catalyseur de rayonnement et un modèle pour le continent. Que cette oeuvre collective transcende nos individualités et incarne la vocation universelle de notre Institut : servir la science, la nation et l'Afrique », a-t-il ajouté.

Il a exprimé sa gratitude au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour son accompagnement constant, à la ministre de la Culture, marraine de la cérémonie, pour son engagement, ainsi qu'au directeur de Cabinet, président du Conseil de gestion de l'institut. Ses remerciements sont également allés au comité d'organisation de cette Assemblée Générale, qui a oeuvré à la réussite de la rencontre.

La cérémonie a par ailleurs enregistré la présence de Félicien Gaumont, officier d'état civil représentant le maire de Yamoussoukro, et du préfet de région des Lacs, Coulibaly Gondo.