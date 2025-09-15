Cote d'Ivoire: Toumodi - Le RHDP recrute des militants-encadreurs pour une bonne gestion de l'élection présidentielle

Sur convocation du Secrétaire départemental RHDP de Toumodi commune, M. Théodore Niamien, les membres du Bureau départemental, les membres des bureaux de zone, les Secrétaires des sections, et les présidents (UJ-RHDP, UF-RHDP, UE-RHDP) se sont retrouvés le 10 septembre 2025 au siège du RHDP sis à Djékèkro pour échanger sur la mise en place des militants encadreurs.

Selon le Secrétaire Départemental RHDP de Toumodi commune, les militants encadreurs seront des électeurs qui auront une tâche fondamentale dans chaque section.

En effet, ceux-ci seront amenés à encadrer chacun, au minimum, 30 potentiels électeurs pour le compte du RHDP dans leur localité de compétence.

Ce « commando » recruté séance tenante sur la base de leur fidélité au parti, aura pour mission de sensibiliser ceux qui sous leur responsabilité jusqu'au vote du 25 octobre 2025.

Aprés avoir vérifié sur place leur inscription sur la liste électorale dans le département, M Théodore Niamien a convié tous les militants encadreurs à une rencontre prévue la semaine prochaine.

Il s'agira de s'assurer de leur disponibilité entière avant « de les armer pour tenir à bien cette mission cruciale pour une victoire écrasante du RHDP dans le Bélier ».