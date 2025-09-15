Cote d'Ivoire: Toumodi - Le RHDP recrute des militants-encadreurs pour une bonne gestion de l'élection présidentielle

15 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Théodore Kouadio

Sur convocation du Secrétaire départemental RHDP de Toumodi commune, M. Théodore Niamien, les membres du Bureau départemental, les membres des bureaux de zone, les Secrétaires des sections, et les présidents (UJ-RHDP, UF-RHDP, UE-RHDP) se sont retrouvés le 10 septembre 2025 au siège du RHDP sis à Djékèkro pour échanger sur la mise en place des militants encadreurs.

Selon le Secrétaire Départemental RHDP de Toumodi commune, les militants encadreurs seront des électeurs qui auront une tâche fondamentale dans chaque section.

En effet, ceux-ci seront amenés à encadrer chacun, au minimum, 30 potentiels électeurs pour le compte du RHDP dans leur localité de compétence.

Ce « commando » recruté séance tenante sur la base de leur fidélité au parti, aura pour mission de sensibiliser ceux qui sous leur responsabilité jusqu'au vote du 25 octobre 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Aprés avoir vérifié sur place leur inscription sur la liste électorale dans le département, M Théodore Niamien a convié tous les militants encadreurs à une rencontre prévue la semaine prochaine.

Il s'agira de s'assurer de leur disponibilité entière avant « de les armer pour tenir à bien cette mission cruciale pour une victoire écrasante du RHDP dans le Bélier ».

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.