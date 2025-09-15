Sénégal: Le pari de l'État pour impliquer ses ressortissants dans le financement public

Pour la première fois, le Sénégal lancera, le 18 septembre 2025, un Diaspora Bond afin de mobiliser l'épargne de ses ressortissants à l'étranger et combler ses besoins budgétaires. L'annonce a été faite par le Premier ministre lors d'un meeting organisé le 13 septembre à Milan (Italie).

Le Sénégal s'apprête à franchir un pas inédit pour impliquer sa diaspora dans le financement de son développement. Le 18 septembre prochain, un Diaspora Bond sera officiellement lancé par le ministère des Finances et du Budget, dans le cadre du troisième appel public à l'épargne (Ape) de l'année. L'annonce a été faite, à Milan, par le Premier ministre, Ousmane Sonko, lors de la présentation du Plan de redressement économique et social (Pres) aux Sénégalais établis en Europe.

Devant ses compatriotes, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité pour l'État d'élargir ses sources de financement. « Le Sénégal est confronté à des soucis budgétaires. Aujourd'hui, l'État veut innover pour trouver davantage de ressources afin de prendre en charge ses obligations. Et nous comptons sur vous, la diaspora », a-t-il affirmé. Le chef du gouvernement a souligné le rôle central que doivent jouer les Sénégalais de l'extérieur dans ce nouvel instrument financier. « Nous savons que vous disposez d'un pouvoir d'achat plus élevé que celui de nos concitoyens restés au pays.

Lorsque le ministre lancera la Diaspora Bond, je souhaite que la diaspora soit en première ligne des souscriptions », a-t-il déclaré. Ousmane Sonko a également exhorté ses compatriotes à aller au-delà de la simple souscription obligataire. Selon lui, la diaspora doit devenir un partenaire actif de l'économie nationale. Pour illustrer son propos, il a évoqué l'exemple d'un groupe italien disposé à investir 150 millions d'euros dans l'agriculture au Sénégal, mais qui souhaite que 15 % du capital soient détenus par des Sénégalais. « Est-ce que vous êtes prêts à prendre en charge ces 15 % pour être au cœur de l'activité ? » a-t-il interrogé, soulignant que sa venue en Europe visait justement à ouvrir de telles discussions.

Un instrument sécurisé et rémunérateur

Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a détaillé les mécanismes financiers qui accompagneront le lancement du Diaspora Bond. Il a rappelé que l'opération s'inscrit dans le cadre du troisième appel public à l'épargne depuis le début de l'année. « Dans un premier temps, nous avons lancé deux appels publics à l'épargne qui se sont soldés par des succès. Nous allons en lancer un troisième, et la véritable innovation est qu'il intégrera des obligations citoyennes et patriotiques, les Diaspora Bonds. Nous appelons les Sénégalais de l'extérieur, où qu'ils se trouvent, à participer au financement de nos besoins », a-t-il déclaré. M. Diba a également insisté sur le caractère sécurisé et rémunérateur de ces instruments.

« Il s'agit d'un mode de financement fiable, avec des taux de rendement qui permettent de récupérer son argent. Nous voulons que vous soyez des acteurs privilégiés de la transformation nationale », a-t-il ajouté. Pour lui, la mobilisation de la diaspora constitue un levier décisif à un moment où les marchés financiers internationaux tardent à répondre aux sollicitations du Sénégal. « Nous avons montré que nous pouvions atteindre nos objectifs sans la diaspora. Mais c'est vous qui devez donner l'estocade pour achever le combat», a-t-il martelé.