Afrique: FIBA U16 AfroBasket (garçons) 2025 - La Côte d'Ivoire championne d'Afrique pour la première fois

15 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

Les Éléphanteaux de Côte d'Ivoire ont décroché leur premier sacre continental en s'imposant face aux Lionceaux indomptables du Cameroun (62-49), lors de la finale de la Fiba U16 AfroBasket 2025, disputée au Petit Stade de Kigali, le dimanche 14 septembre 2025.

Les jeunes basketteurs ivoiriens ont signé l'un des plus grands exploits du basketball national en remportant la 9e édition de l'AfroBasket U16 garçons. Opposés au Cameroun en finale, les Éléphanteaux ont imposé leur rythme (62-49), bâtissant leur succès sur une défense solide et une énergie collective sans faille.

Encore une fois, Minty Jean-Philippe Dylan Oka s'est illustré avec 18 points, confirmant son statut de Mvp, tandis qu'Irené Raphaël Ouédraogo a brillé avec 20 rebonds et 25 d'évaluation. Derrière eux, toute l'équipe a fait bloc, dominant chaque séquence décisive malgré une adresse globale de 32 % aux tirs.

Ce triomphe enrichit le palmarès d'une compétition jusque-là dominée par l'Égypte et le Mali. Après l'Angola (2013) et la Guinée (2023), la Côte d'Ivoire entre à son tour dans le cercle restreint des champions. Plus qu'un trophée, cette médaille d'or incarne la promesse d'un avenir radieux pour le basketball ivoirien.

Kigali 2025 restera comme le point de départ d'une génération ivoirienne appelée à briller. Prochain rendez-vous, la Coupe du monde Fiba U17, prévue du 27 juin au 26 juillet 2026 en Turquie.

