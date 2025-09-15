Cote d'Ivoire: Kimbirila-Sud - Un tournoi de football pour promouvoir la cohésion sociale

14 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Danielle Seri

Kimbirila-Sud, un village de la région de Kabadougou, a récemment été le théâtre de la finale d'un tournoi de football.

À cette occasion, les deux équipes finalistes se sont séparées par la victoire de FC Djiguissement et espoir, qui a battu son adversaire du jour, Ets étoile logistique, au tir au but. Marraine de ce tournoi, Mariam Sylla, la présidente de la fondation Toukeiba, a souligné l'importance de tels rassemblements pour la communauté.

"Ce tournoi, au-delà d'un lieu de rencontre, est le symbole de la solidarité, de la cohésion sociale, de l'entraide et de l'amour fraternel", a déclaré Mariam Sylla. Elle a ajouté qu'une communauté unie autour du sport saura également s'unir pour construire son avenir.

La présidente de l'Ong Toukeiba a saisi l'occasion pour saluer les efforts du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. "Si aujourd'hui nous pouvons nous rassembler en toute sérénité, c'est grâce à la vision et à l'action d'un homme : Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara", a-t-elle affirmé.

Elle a notamment parlé des routes, des centres de santé, des écoles et autres qui se construisent pour donner, a-t-elle évoqué, aux enfants et aux familles "une vie meilleure". La marraine du tournoi a aussi fait cas des programmes de soutien à la jeunesse, qui, selon elle, encouragent l'entrepreneuriat.

Elle a par ailleurs exhorté la population à se mobiliser lors des prochaines élections, en promettant de les soutenir dans leurs projets et aspirations. "Vous êtes la fierté de Kimbirila-Sud, vous êtes la richesse de la Côte d'Ivoire. Ensemble, avançons", a affirmé la marraine.

Selon le service communication de la Fondation en marge du tournoi, la présidente a offert 100 complets de pagnes aux femmes du village. La note indique aussi qu'elle a pris part à d'autres activités au cours de la même journée.

