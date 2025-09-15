Cote d'Ivoire: Sinistres automobiles - Une compagnie d'assurance révolutionne l'indemnisation en 90 minutes

Un vent de modernité souffle sur le secteur de l'assurance en Côte d'Ivoire. Nsia Assurances Côte d'Ivoire vient de lancer une innovation majeure : un service 100 % digital de déclaration et de suivi des sinistres automobiles, avec une promesse forte, une indemnisation en seulement 90 minutes pour les sinistres mineurs inférieurs à un million de Fcfa.

L'annonce a été faite par le directeur général de la compagnie, Magloire Dochamou, lors des Journées portes ouvertes organisées les 12 et 13 septembre 2025, au centre d'indemnisation rapide Nsia Auto Cash, aux II-Plateaux (Cocody).

Avec pour slogan : « Tu déclares, on gère, tu as ton djê de là à là ! », l'entreprise met en avant une approche simple et rapide. Depuis un smartphone, l'assuré peut déclarer son accident, transmettre des photos comme preuves, remplir un formulaire simplifié et suivre en temps réel l'évolution de son dossier.

« L'assurance automobile doit être synonyme de confiance et de sérénité. En digitalisant intégralement la déclaration et le suivi des sinistres, nous répondons à une attente forte : accompagner nos clients avec simplicité et efficacité, même dans les moments critiques », a expliqué Magloire Dochamou.

Avec ce dispositif, la compagnie d'assuance entend rompre avec les démarches fastidieuses et les longues attentes qui marquent traditionnellement le traitement des sinistres.

Les Journées portes ouvertes ont permis au public de découvrir cette innovation à travers des démonstrations en direct, des expériences interactives, des panels thématiques sur l'assurance et la sécurité routière, ainsi que des espaces de conseils personnalisés.

Nsia Assurances ne limite pas cette avancée à une démarche commerciale. En intégrant ce service digital dans une stratégie de responsabilité sociale, l'entreprise entend contribuer à la sensibilisation à la sécurité routière et rappeler que l'assurance n'est pas seulement une protection individuelle, mais aussi un outil de solidarité et de prévention au service de la communauté.

« L'innovation n'a de sens que lorsqu'elle s'accompagne d'un engagement durable, et qu'elle participe à la construction d'une société plus sûre et inclusive », a conclu Magloire Dochamou.