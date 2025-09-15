Cote d'Ivoire: L'inclusion financière des jeunes en marche - Les acteurs financiers unis pour un pacte collectif

La Fondation LN, présidée par Leticia N'Cho-Traoré, a lancé officiellement le 12 septembre 2025, à Cocody le projet d'un Pacte pour l'éducation financière en Côte d'Ivoire. Cette initiative, marquée par une table ronde, constitue la première étape d'une stratégie nationale visant à renforcer la culture financière des jeunes, des femmes et des porteurs d'activités génératrices de revenus.

La signature de ce Pacte interviendra le 24 septembre 2025 à l'occasion du Salon de l'épagne, de l'investissement et patrimoine (Seip) qui se déroulera les 24 et 25 septembre 2025 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

La rencontre a réuni une trentaine d'acteurs financiers, institutionnels et de la société civile. Autour de la table : le ministère de l'Économie et des Finances, la Bceao, la Brvm, des banques commerciales, des compagnies d'assurances, des fintechs, des institutions de microfinance et plusieurs organisations de la société civile.

Ensemble, ils ont partagé un diagnostic commun et défini des engagements clairs, inclusifs et mesurables. L'objectif : valoriser les initiatives déjà existantes, amplifier leur portée, et surtout, bâtir une relation de confiance entre les populations et les acteurs du système financier.

Un enjeu majeur pour la jeunesse

Malgré des progrès notables avec un taux de bancarisation passé de 15 % en 2017 à 23 % en 2023, et une couverture mobile money de plus de 80 % - l'usage des services financiers reste encore limité. Moins de 30 % des détenteurs de compte épargnent ou investissent ; seuls 5 % possèdent une assurance ; à peine 12 % disposent d'un plan structuré d'épargne.

« L'éducation financière est un levier essentiel d'autonomie et de résilience. Ce pacte ouvre une nouvelle étape pour préparer les jeunes générations à mieux gérer leurs ressources », a déclaré Leticia N'Cho-Traoré.

Des actions déjà en cours

Depuis plusieurs années, la Fondation LN multiplie les initiatives en faveur de l'éducation financière. Septembre 2023 : formation de 300 jeunes aux principes de l'intelligence financière ; août 2023 : formation dédiée aux femmes commerçantes du Plateau ; mai 2024 : sessions de formation pour les élèves de Seconde et Première de l'école des familles Etimoe à Abidjan ; février 2023 à ce jour : plus de 6 000 bénéficiaires formés gratuitement à différents modules d'éducation financière.

Avec ce Pacte, les signataires entendent mutualiser leurs efforts pour promouvoir une éducation financière inclusive, accessible, mesurable et durable, au service des populations ivoiriennes et, à terme, de toute la sous-région.

La Fondation LN est une organisation à but non lucratif qui fournit un accompagnement complet aux femmes africaines à fort potentiel, leur permettant ainsi d'accéder à des positions de pouvoir. Qu'elles soient étudiantes, entrepreneures, cadres, ou à des postes de direction, dans les secteurs public ou privé.

La Fondation LN, grâce à son expertise et ses partenariats, déploie une approche globale mais personnalisée aux réalités de la femme africaine lui permettant d'être soi-même.

