Cote d'Ivoire: Sécurité maritime - Les capacités de 75 agents renforcées

L'amphithéâtre de l'Institut de sécurité maritime internationale (Ismi) de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer (Arstm) d'Abidjan-Yopougon, a abrité le vendredi 12 septembre 2025, la cérémonie de clôture de deux stages de formation.

Ce sont au total 75 agents des affaires maritimes, de l'Union des transporteurs pinassiers de Côte d'Ivoire et des administrations du golfe de Guinée, compétentes en matière de surveillance maritime qui ont bénéficié de ces deux sessions de formation. Sur le thème : « La lutte contre le narcotrafic par voie maritime » et « L'initiation à la navigation et à la sécurité maritime-niveau 1 ». Ces agents ont eu droit à des cours et ses partenaires. théoriques et des exercices pratiques dispensés par des experts nationaux et internationaux.

L'objectif est de fournir aux transporteurs fluviolagunaire, les connaissances de base en navigation et en sécurité maritime pour améliorer la sûreté de la circulation sur les plans d'eau et réduire les risques d'accidents. Mais aussi de renforcer les capacités des administrations du golfe de Guinée en matière de lutte contre le narcotrafic.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le colonel Nicole José Aké, a, au nom du secrétariat permanent de l'action de l'Etat en mer (Sepcim), salué l'initiative de la direction générale des affaires maritimes et ses partenaires. « La lutte contre le narcotrafic et la promotion de la sécurité maritime nécessitent une coopération renforcée et des acteurs bien formés », dit-elle.

C'est pourquoi elle a exhorté les participants à mettre en pratique les acquis de cette formation dans leurs administrations respectives.

Pour sa part, le colonel Aké Lazare Abé, directeur de l'Ismi, a souligné que ces deux sessions de formation font suite à trois précédentes formations co-financées par la direction générale des affaires maritimes, la coopération française à travers la direction de la coopération de sécurité et de défense (Dcsd) et le centre d'expertise de conduite et de lutte anti-narcotique en mer (Ceclant).

Le colonel Hervé Moussaron, chef de coopération française à l'Ismi, a indiqué que cet investissement illustre l'engagement de la France soutenir le renforcement des capacités des acteurs maritimes et la lutte contre le narcotrafic en mer. Grâce à ce partenariat, dix agents issus des administrations du golfe de Guinée compétentes en matière de surveillance maritime ont pu bénéficier de ces formations.

Face aux défis de sécurité, de gouvernance et de criminalité en mer, la direction générale des affaires maritimes et ses partenaires réaffirment leur volonté de doter la Côte d'Ivoire et le golfe de Guinée, d'acteurs compétents et mieux formés pour relever les défis actuels et futurs de la sécurité maritime.