Afrique de l'Ouest: Trafic aérien - Une compagnie malienne choisit la destination Abidjan

L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan accueillera, à partir du 1er octobre prochain, une nouvelle compagnie. Il s'agit de la compagnie Sky Mali. L'information a été livrée le 10 septembre 2025, au cours d'un atelier, dans un hôtel à Marcory, par les responsables de la compagnie.

Selon la directrice générale de la compagnie, Aïcha Doucouré Haidara, le trafic démarrera par une ligne direct Bamako-Abidjan-Bamako et la ligne Kayes-Abidjan-Kayes avec escale à Bamako.

« La destination Abidjan fait partie des priorités de notre compagnie. Les échanges entre la Côte d'Ivoire et le Mali déjà très importants, seront renforcés davantage avec l'ouverture de cette ligne. C'est une étape très importante dans l'expansion de notre compagnie », a-t-elle déclaré.

Cette compagnie, rappelle-t-elle, a été créée en mai 2019. Son premier vol domestique a eu lieu le 29 septembre 2020. Elle relie à ce jour, six destinations : Kayes, Tombouctou, Gao, Mopti, Niamey et bientôt Abidjan.