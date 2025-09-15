Tchad: Malgré l'accord de paix, des troupes militaires déployées à Miski

Au Tchad, le déploiement de troupes militaires dans la province du Tibesti, dans le nord du pays, s'est accompagné de rumeurs d'affrontements entre l'armée et la population. Largement relayées sur les réseaux sociaux, elles ont été démenties par le gouvernement et le comité d'auto-défense de Miski, dimanche 14 septembre.

Le Comité d'auto-défense de Miski, qui a conclu en avril dernier un accord pour mettre fin à 76 ans de conflit portant sur l'exploitation des ressources minières dans la région, confirme que certains de ses membres ont « exprimé leur mécontentement ».

« Ils s'opposent au mouvement des troupes militaires dans la zone, de peur qu'ils s'attaquent aux habitants. Certains réclament également l'autonomie du Tibesti », confie Ahmat Molikini, l'un de ses membres. Il s'agit « d'opportunistes manipulés par des responsables politico-militaires extérieurs au Tchad », poursuit-il avant de rassurer : ces mécontentements ont été pris en compte et maîtrisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ahmat Molikini réaffirme aussi « l'engagement total [du Comité d'auto-défense] à respecter l'accord de paix » et se dit satisfait de l'évolution de la situation. En effet, les permis d'exploitations des mines par les entreprises ont été annulés comme prévu par l'accord. Reste le cas de l'entreprise GMIA Minerals encore présente à Miski, qui dispose d'un permis d'exploitation accordé en 2014 par l'ancien président tchadien.

Mise en oeuvre de l'accord

Du côté du médiateur de la République, Saleh Kebzabo affirme que « les mécontentements exprimés proviennent de groupes minoritaires isolés qui ne veulent pas la paix au Tibesti ».

Selon Kebzabo, les militaires déployés la semaine dernière sont là pour « assurer la relève des troupes » mais aussi pour veiller au bon déroulement du dernier mois de mise en oeuvre de l'accord qui prévoit le recensement des combattants, leur prise en compte dans l'armée et leur cantonnement. L'armée est aussi présente pour assurer « le nettoyage » : ils doivent déloger les derniers groupes armés et les orpailleurs encore présents dans la région.