Algérie: Attaf s'entretient à Doha avec le Premier ministre, MAE de l'Etat frère du Qatar

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a eu, lundi à Doha (Qatar), des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'Etat frère du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abderrahmane bin Jassim Al-Thani, et ce, peu avant l'ouverture des travaux du sommet arabo-islamique d'urgence, indique un communiqué du ministère.

Le ministre d'Etat a réaffirmé, à cette occasion, "la pleine solidarité de l'Algérie avec l'Etat du Qatar à la suite de l'agression israélienne qu'il a subie, et passé en revue, avec son homologue qatari, les démarches diplomatiques menées en coordination entre les deux parties au niveau du Conseil de sécurité onusien suite à cette agression", ajoute le communiqué.

Sur le plan bilatéral, les deux parties ont "examiné les différents aspects des relations fraternelles et de coopération privilégiées entre les deux pays frères, saluant le haut niveau atteint grâce à l'intérêt particulier que leur accordent le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, l'Emir de l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.