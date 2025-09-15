Algérie: Attaf s'entretient à Doha avec le Premier ministre, MAE de l'Etat frère du Qatar

ALGER — Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, a eu, lundi à Doha (Qatar), des entretiens bilatéraux avec le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères de l'Etat frère du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abderrahmane bin Jassim Al-Thani, et ce, peu avant l'ouverture des travaux du sommet arabo-islamique d'urgence, indique un communiqué du ministère.

Le ministre d'Etat a réaffirmé, à cette occasion, "la pleine solidarité de l'Algérie avec l'Etat du Qatar à la suite de l'agression israélienne qu'il a subie, et passé en revue, avec son homologue qatari, les démarches diplomatiques menées en coordination entre les deux parties au niveau du Conseil de sécurité onusien suite à cette agression", ajoute le communiqué.

Sur le plan bilatéral, les deux parties ont "examiné les différents aspects des relations fraternelles et de coopération privilégiées entre les deux pays frères, saluant le haut niveau atteint grâce à l'intérêt particulier que leur accordent le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, l'Emir de l'Etat du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani".