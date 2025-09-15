Algérie: Conseil de la nation - Ouverture de la session parlementaire ordinaire 2025-2026

ALGER — Le Conseil de la nation a ouvert, lundi, sa session parlementaire ordinaire (2025-2026), lors d'une séance plénière présidée par M. Azouz Nasri, président du conseil.

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, de la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Leïla Aslaoui, du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, et de membres du gouvernement.

Nasri a entamé son allocution en adressant ses félicitations à M. Sifi Ghrieb, pour la confiance que lui a accordée le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en le nommant au poste de Premier ministre, soulignant l'attachement du Conseil à "consacrer la voie de la concertation, de la coopération, de la cohésion et de la complémentarité institutionnelle" pour relever les différents défis au service du peuple algérien.

Nasri a rappelé que l'ouverture de cette session parlementaire intervient à l'issue du "succès remarquable" réalisé par l'Algérie qui a abrité récemment la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025), la qualifiant de "manifestation économique d'une grande importance, où l'Algérie, troisième puissance économique en Afrique, a tenu, sous la conduite du président de la République, à réaffirmer son attachement à promouvoir l'intégration économique africaine et son engagement permanent à concrétiser l'intégration continentale et à promouvoir la coopération Sud-Sud", en sus de "renforcer la place de l'Afrique et d'en faire une force économique agissante dans le système économique mondial".