Algérie: La 7e édition du SIFFP prévue en septembre à Alger

ALGER — La 7e édition du Salon international des façades, fenêtres et portes (SIFFP 2025) se tiendra du 20 au 23 septembre courant, au Palais des expositions (Pins maritimes à Alger), ont annoncé lundi les organisateurs dans un communiqué.

Placé sous le thème : "Efficacité énergétique et confort thermique et acoustique pour l'enveloppe du bâtiment", cet évènement réunira plus de 150 exposants venus notamment d'Europe, d'Afrique et d'Asie, aux côtés des principaux acteurs nationaux.

Pas moins de 8.000 visiteurs professionnels sont attendus pour prendre part à ce salon qui vise à mettre en avant les solutions les plus performantes en matière d'isolation, de matériaux innovants et de technologies intelligentes.

En marge du salon, des conférences, workshops et sessions de formation seront animés par des experts algériens et internationaux autour des thématiques liés essentiellement aux dernières technologies d'isolation en milieux urbains, côtiers et désertiques, selon le communiqué.

Parallèlement à cet événement, la deuxième édition du Salon des cuisines et salles de bain équipées (Cuisine Bain Expo) sera organisée, sous le thème : "Art de vivre à l'Algérienne: Design, convivialité et tradition revisitée".

Ce salon mettra en lumière la richesse du patrimoine artisanal et industriel local, en favorisant l'émergence de solutions modernes et innovantes pour répondre aux besoins des consommateurs et professionnels du secteur.