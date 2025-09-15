Algérie: Nadjiba Djilali prend ses fonctions de ministre des Relations avec le Parlement

ALGER — Mme Nadjiba Djilali a pris, lundi, ses fonctions de ministre des Relations avec le Parlement, en remplacement de Mme Kaouter Krikou, nommée ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, et ce en vertu du remaniement gouvernemental opéré dimanche par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, Mme Djilali a tenu à remercier le président de la République pour "la grande confiance qu'il a placée en sa personne" en lui confiant la gestion du ministère des Relations avec le Parlement.

A cette occasion, Mme Djilali s'est dite déterminée à s'acquitter de la mission qui lui est confiée avec "loyauté et dévouement au service des institutions constitutionnelles", à poursuivre les réalisations accomplies et à renforcer le processus d'édification de l'Algérie nouvelle".

Elle a salué l'ensemble des cadres et travailleurs du secteur, soulignant son engagement à "assurer la continuité au service de la patrie et du peuple", tout en adressant ses remerciements à Mme Krikou pour les efforts consentis pour ce département.

De son côté, Mme Krikou a remercié le président de la République pour la confiance renouvelée à son égard au sein du Gouvernement, à travers sa nomination à la tête du secteur de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, "un secteur vital", a-t-elle dit.

Elle a également présenté ses remerciements à l'ensemble des cadres du ministère des Relations avec le Parlement pour les efforts consentis dans la mise en oeuvre du programme du président de la République en matière de coordination fonctionnelle entre le Gouvernement et les deux chambres du Parlement.