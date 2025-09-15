Algérie: Nadjiba Djilali prend ses fonctions de ministre des Relations avec le Parlement

15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Mme Nadjiba Djilali a pris, lundi, ses fonctions de ministre des Relations avec le Parlement, en remplacement de Mme Kaouter Krikou, nommée ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie, et ce en vertu du remaniement gouvernemental opéré dimanche par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, Mme Djilali a tenu à remercier le président de la République pour "la grande confiance qu'il a placée en sa personne" en lui confiant la gestion du ministère des Relations avec le Parlement.

A cette occasion, Mme Djilali s'est dite déterminée à s'acquitter de la mission qui lui est confiée avec "loyauté et dévouement au service des institutions constitutionnelles", à poursuivre les réalisations accomplies et à renforcer le processus d'édification de l'Algérie nouvelle".

Elle a salué l'ensemble des cadres et travailleurs du secteur, soulignant son engagement à "assurer la continuité au service de la patrie et du peuple", tout en adressant ses remerciements à Mme Krikou pour les efforts consentis pour ce département.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, Mme Krikou a remercié le président de la République pour la confiance renouvelée à son égard au sein du Gouvernement, à travers sa nomination à la tête du secteur de l'Environnement et de la Qualité de la Vie, "un secteur vital", a-t-elle dit.

Elle a également présenté ses remerciements à l'ensemble des cadres du ministère des Relations avec le Parlement pour les efforts consentis dans la mise en oeuvre du programme du président de la République en matière de coordination fonctionnelle entre le Gouvernement et les deux chambres du Parlement.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.