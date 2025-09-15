Algérie: Clôture du Forum mondial des jeunes parlementaires avec une participation remarquée de la délégation algérienne

ALGER — Les travaux de la 11e édition du Forum mondial des jeunes parlementaires de l'Union interparlementaire (UIP), ont pris fin à Lima, avec une participation remarquée de la délégation de l'Assemblée populaire nationale (APN), conduite par son vice-président, M. Mohamed Anouar Bouchouit, indique lundi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

La participation algérienne a retenu l'attention, permettant de mettre en lumière la place éminente qu'occupe la femme algérienne dans sa société, en tant que partenaire incontournable dans la vie politique et acteur principal dans le processus de développement national", précise le communiqué.

A travers ses interventions et échanges, la délégation algérienne a mis en avant l'image d'une Algérie résolument engagée à promouvoir les capacités de la jeunesse et de la femme, et à leur permettre d'assumer des rôles pionniers dans la construction de l'avenir.

La délégation de l'APN, par la voix de son vice-président, M. Bouchouit, a tenu à rappeler les souffrances des femmes palestiniennes sous le joug de l'occupation, mettant en exergue les privations quotidiennes subies par les mères, les filles et les jeunes palestiniennes, privées des droits humains les plus fondamentaux", ajoute-t-on de même source.

L'Algérie a réaffirmé, dans le cadre de ce rendez-vous international, que la défense des droits des femmes s'inscrit dans le cadre de la défense des valeurs de liberté et de dignité, et que la solidarité avec la Palestine demeure un principe inébranlable dans la conscience algérienne et dans son engagement constant en faveur des causes humanitaires justes.

"La présence parlementaire algérienne a traduit l'attachement profond de notre pays aux valeurs de solidarité humaine, et de sa conviction que le dialogue entre les peuples et entre les générations constitue la voie la plus efficace vers un monde plus équitable et plus équilibré, dans lequel les jeunes et les femmes trouveront la place qui leur revient dans la prise de décision et la construction de l'espoir", a indiqué le communiqué.

Les séances de clôture du forum ont été marquées par un esprit de convergence intergénérationnelle et une volonté commune d'unifier les visions, en vue de promouvoir les principes d'égalité et de justice. Le communiqué final du forum a ainsi souligné la nécessité de redoubler d'efforts en faveur de la participation politique des jeunes et des femmes, considérée comme une condition essentielle à la consolidation de la démocratie et à l'édification d'institutions solides, à même de répondre aux aspirations des peuples.

Le communiqué insiste enfin sur le fait que "l'égalité entre les sexes ne saurait se résumer à une revendication de droits, mais constitue la pierre angulaire pour un développement global et l'avènement de sociétés plus justes et plus humaines".