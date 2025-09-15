Algérie: Ligue 1 - MC Alger-MC Oran, un duel de confirmation pour les deux équipes

ALGER — Le MC Alger, champion d'Algérie en titre, affrontera mardi (19h00 à huis clos) le MC Oran, l'un des leaders actuels du Championnat de Ligue 1 "Mobilis", au stade Ali-Amar de Douéra, dans un match avancé de la 5e journée entre deux équipes déterminées à confirmer leur dernier succès: le MCA face à l'Olympique Akbou (0-1) et le MCO contre la JS Kabylie (2-0).

Actuellement 10e avec 4 points (et deux matchs en moins), le MC Alger vise les trois points pour se relancer dans sa compagne de défense de son titre. D'ailleurs, les coéquipiers de l'international Helaimia ont envoyé un signal fort à Akbou en infligeant la première défaite à leur adversaire (Akbou), prouvant ainsi qu'ils restent des prétendants sérieux à leur propre succession, malgré un début de saison encore en rodage.

Ce duel intervient, aussi, à un moment crucial pour le MCA, qui s'apprête à entamer sa campagne africaine face au FC Fassell en Ligue des Champions, samedi 20 septembre. Avec seulement deux matchs officiels à leur actif, les hommes de l'entraîneur sud-africain n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière, mais une deuxième victoire consécutive pourrait lancer leur saison et les préparer sereinement aux défis continentaux.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à eux, le MC Oran ne compte pas jouer les victimes expiatoires. Les " Hamraoua ", auteurs d'un excellent début de saison (2 victoires, 1 nul, 1 défaite), restent sur une victoire convaincante face à la JS Kabylie (2-0) et partagent actuellement la tête du classement avec Akbou, le MB Rouissat et la JS Saoura. Ambitieux et bien organisés, les Oranais espèrent frapper un grand coup face à l'un des poids lourds du championnat.

Au-delà des enjeux sportifs, ce match incarne un duel symbolique entre deux clubs historiques du football algérien, toujours très suivis par leurs fidèles supporters. Si le MCA veut imposer son statut de favori et entretenir sa dynamique, le MCO tentera, quant à lui, de se poser en sérieux outsider de cette édition 2025.

A noter que la rencontre se déroulera à huis clos. Les autres matchs de la journée sont répartis entre vendredi, samedi et mercredi prochain.