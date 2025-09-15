Afrique: Salon des industries musicales d'Afrique francophone - Plus de sept mille participants attendus

L'événement sera organisé du 10 au 15 novembre prochain à Cotonou, au Bénin, avec le soutien institutionnel du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, à travers l'Agence Bénin tourisme, sur le thème « Du potentiel aux preuves : faire rayonner et financer les musiques d'Afrique francophone ».

Durant six jours, le salon des industries musicales d'Afrique francophone (Sima) accueillera plus de sept mille participants. Une résidence artistique est prévue les 10, 11 et 12 novembre, et un salon professionnel aura lieu les 13 et 14 novembre. Un grand concert sera livré le 15 novembre.

Le salon vise à renforcer le lien entre artistes, producteurs, entrepreneurs culturels, institutions, bailleurs de fonds et médias. Il a pour objectif de construire des modèles de financement durables pour l'industrie musicale francophone.

Il sera axé autour de thématiques suivantes : le financement de l'industrie musicale en Afrique, la propriété intellectuelle, l'importance de la data, le marché du live, les nouveaux modèles de coopération et d'export. L'édition 2025 ambitionne de renforcer la place de l'Afrique francophone sur la carte mondiale de la musique, tout en contribuant à bâtir un écosystème durable et compétitif.

Le commissaire général et fondateur du Sima, Mamby Diomandé, compte accompagner les talents des acteurs de l'industrie musicale convaincu que « L'Afrique francophone regorge de talents. Sans financements adaptés, ces talents peinent à s'exporter et à créer de la valeur durable. Le Sima veut accompagner les politiques publiques et renforcer les capacités des acteurs, pour transformer ce potentiel en moteur économique ».

Le Sima ouvre ses portes aux professionnels, mélomanes et au grand public, afin de célébrer la musique comme un patrimoine vivant et partagé. Il est créé et initié par des experts de l'industrie musicale, forme les acteurs de cet écosystème et offre une plateforme d'affaires aux acteurs africains et des autres continents, propose aux acteurs des rencontres avec de potentiels clients ou partenaires, la valorisation de leurs offres et services, mais surtout la possibilité d'approfondir leurs connaissances et les logiques business du marché africain et international.