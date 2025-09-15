D'après une projection des scientifiques, d'ici à 2065, « la couche d'ozone devrait se rétablir complètement ». Au Congo, l'annonce a été faite par la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, dans le cadre de la célébration, ce 16 septembre, de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone.

Sur le thème « Faire progresser l'action climatique », la 30e célébration de la Journée internationale de la protection de la couche d'ozone s'attarde sur l'influence positive et continue du protocole de Montréal sur la régénérescence de cette couche et la diminution des effets du changement climatique. En 1987, le Protocole de Montréal a réuni le monde pour réduire et éliminer l'utilisation des produits chimiques comme les chlorofluorocarbones (CFC) qui causent l'amincissement de la couche d'ozone. 197 pays se sont engagés à agir. Résultat, la couche d'ozone se reforme lentement.

« Dans le domaine de l'environnement, les bonnes nouvelles sont suffisamment rares pour ne pas être souligné et c'est un immense soulagement pour la communauté internationale que de constater que chaque année depuis vingt ans, la couche d'ozone se rétablit et que ce résultat est dû aux actions humaines et à notre volonté collective », a indiqué la ministre Arlette Soudan-Nonault.

Par ailleurs, dans cette dynamique d'action humaine, la commercialisation des gaz réfrigérants de type R22 et de leurs mélanges, lesquels contribuent à la dégradation de la couche d'ozone, serait interdite en République du Congo en 2030. Mais en attendant, le gouvernement, par l'entremise de la ministre de l'Environnement, exhorte les citoyens à éviter l'usage des produits comme les aérosols, les CFC et les halons, les pesticides et les produits de traitement du bois contenant du bromure de méthyl ainsi que les équipements électro ménagers.

A la place, il encourage à faire usage des équipements frigorifiques contenant des réfrigérants naturels ou hydrocarburés. Car, la ministre a insisté qu' « au-delà de son aspect symbolique, cette journée constitue donc un appel pressant à l'engagement, à la vigilance et, prioritairement, à la mise en place d'actions ».

Le gouvernement a réaffirmé, à cet effet, sa détermination à oeuvrer pour un développement durable et un environnement préservé.

Effet néfaste des substances chimiques précitées

Le chlorodifluorométhane, CHClF2 ou R22 selon la liste de réfrigérants, est un hydrochlorofluorocarbure (HCFC). Il est aussi connu sous les appellations HCFC-22, R22, ou fréon 22, et est utilisé généralement dans des applications de climatisation. Le R22 - chlorodifluorométhane (CHClF2) est un gaz à la fois toxique et asphyxiant, présentant un risque élevé de suffocation. Pour les interventions prolongées, on privilégiera un appareil respiratoire isolant à circuit ouvert (Arico) ou un masque auto sauveteur pour les évacuations d'urgence.

Alors que les érosols désignent des particules solides ou liquides en suspension dans l'air, dont la taille peut varier de quelques nanomètres à quelques dizaines de micromètres. Les aérosols carbonés générés par les combustions peuvent induire notamment des affections respiratoires et le cancer du poumon. Tous les aérosols atmosphériques (« matières particulaires ») sont désormais classées cancérogènes pour l'homme (Groupe 1 du CIRC).

Selon des chercheurs australiens, le halon provoque actuellement 20% de la destruction de la couche d'ozone à travers le monde. De même que les pesticides sont des substances utilisées pour prévenir, contrôler ou éliminer des organismes jugés nuisibles (mauvaises herbes, insectes, champignons, végétaux, micro-organismes...).

Enfin, le bromométhane ou bromure de méthyle est un composé chimique organique halogéné dont la formule chimique est CH3Br. La substance à l'état liquide est très irritante pour la peau, les yeux et le tractus respiratoire. L'inhalation peut causer un oedème pulmonaire. Le bromure de méthyle est gazeux à la température ordinaire. Ses vapeurs sont extrêmement toxiques. Elles peuvent pénétrer dans l'organisme par les poumons et provoquer une intoxication soit par absorption massive de vapeurs, soit par inhalation répétée de petites quantités de vapeurs.