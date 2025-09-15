Maroc: Premier but de Nayef Aguerd sous les couleurs marseillaises - Amine Harit prêté à Istanbul Basaksehir

15 Septembre 2025
Libération (Casablanca)

Le défenseur international marocain Nayef Aguerd, qui disputait vendredi soir son tout premier match sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, a émerveillé par sa performance habituelle, conclue en beauté avec un but inscrit en temps additionnel (90è+3), en ouverture de la 4ème journée de Ligue 1 contre Lorient (4-0).

La nouvelle recrue du club phocéen a été solide toute la soirée, faisant montre d'une bonne lecture du jeu, fort de sa présence physique et de sa capacité à se projeter. Son but, d'une frappe rasante du gauche cochée depuis environ 20 mètres, légèrement déviée, est venu parachever une domination marseillaise incontestable.

Grâce à ce succès, l'OM, qui avait mal entamé sa saison, essuyant deux défaites sur les trois premières journées, remonte provisoirement à la 4ème place du classement avec un total de 6 points.

Nayef Aguerd et ses coéquipiers sont attendus mardi prochain par le Real à Madrid pour un match prometteur comptant pour la première journée de la Ligue des champions.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'international marocain de 29 ans (57 sélections, 2 buts) s'est engagé la semaine dernière avec le club phocéen pour les cinq prochaines saisons, jusqu'en juin 2030.

Pur produit de l'Académie Mohammed VI de football à Rabat, Aguerd connaît bien la Ligue 1 pour être déjà passé par Rennes et Dijon avant de rejoindre West Ham en Angleterre puis Real Sociedad en Espagne.

Par ailleurs, le milieu offensif marocain Amine Harit a été prêté par l'Olympique de Marseille (OM) au club turc d'Istanbul Basaksehir, rapporte la presse de l'Hexagone.

A l'OM depuis l'été 2021, l'international marocain de 28 ans rejoint en prêt l'équipe turque avec une option d'achat, relève la même source.

Durant la saison écoulée, le joueur a disputé au total 13 rencontres, toutes compétitions confondues, pour deux buts inscrits et quatre passes décisives délivrées.

L'ancien milieu du FC Nantes a récemment décliné une offre d'un autre club turc, Le Besiktas, et a préféré attendre d'autres opportunités.

Formé au FC Nantes où il a fait ses débuts en 2016, Amine Harit a rejoint l'année suivante le FC Schalke avec lequel il a disputé 119 matchs (13 buts) avant de retrouver le championnat de France en 2021, sous les couleurs de l'OM.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2025 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.