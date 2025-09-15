Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Pape Matar Sarr poursuit sur sa lancée flamboyante

Dakar — Pape Matar Sarr et Sadio Mané, buteurs avec leur club, font partie des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, avec Wagane Faye et Mouhamed Guèye, également décisifs dans les championnats belges.

Auteur de deux buts lors des dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde contre le Soudan (2-0) et la RD Congo (3-2), Pape Matar Sarr a été encore décisif lors de la 4e journée de Premier League anglaise.

Titulaire lors du derby londonien opposant Tottenham à West Ham, le milieu de terrain des Spurs a ouvert le score en début de seconde période, signant ainsi son 9e but sous les couleurs de Tottenham depuis son arrivée en 2021.

Le joueur, qui célébrait ses 23 ans ce dimanche, a remporté (3-0) le duel face à son coéquipier en équipe nationale, El Hadji Malick Diouf, défenseur des Hammers.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ses compatriotes du championnat anglais, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Guèye (Everton), étaient titulaires lors du match nul et vierge des Toffees contre Aston Villa, samedi.

Blessé à la cuisse et absent en équipe nationale, Ismaila Sarr (Crystal Palace) n'a pas pris part à la rencontre de son équipe contre Sunderland de Habib Diarra. Les deux équipes ont fait match nul (0-0). Diarra, titulaire, a joué la totalité du match.

Sadio Mané retrouve le chemin des filets

En Arabie Saoudite, Sadio Mané a ouvert le score pour Al Nassr lors de la 2e journée de la Saudi Pro League, contre Al Kholood. Les jaune et bleu ont remporté ce match, 2-0.

Sadio Mané n'avait plus marqué en club depuis le 19 août dernier, en demi-finale de la Supercoupe d'Arabie Saoudite contre Al Ittihad FC.

Il avait été expulsé de ce match à la 25e mn, suite à une faute sur le gardien adverse.

D'autres footballeurs sénégalais ce sont illustrés ce week-end en Belgique. Wagane Faye a offert la victoire (1-0) à son club du RAAL La Louvrière lors de la 7e journée de la Pro League (1ère division belge), face au Club Bruges.

Son compatriote Mouhamed Guèye est également buteur pour Courtrai contre Genk-23, à l'occasion de la 7e journée de la Challenger Pro (2e division belge). Le milieu de terrain de 21 ans est entré à 5 mn de la fin du match.

Lamine Camara, Mohamed Diop et Babou Ndiaye passeurs décisifs

Lamine Camara de la RS Berkane (Maroc) est passeur décisif sur le premier but de son club signé Mounir Chouiar, lors de la première journée de la Botola Pro, contre Dcheira. Les coéquipiers du milieu de terrain sénégalais se sont imposés 4-0.

En Ligue 2 française, Mohamed Diop (Troyes) a délivré la balle du 3e but de la victoire des siens contre Nancy (3-0), dans le cadre de la 5e journée.

En Turquie, Babou Ndiaye de Gaziantep est aussi passeur décisif contre Kocaelispor. Son équipe s'est imposée (2-0) lors de la 5e journée de la Super Lig.

Jackson, Habib Diallo et Sima démarrent avec leur nouveau club

Présenté officiellement à son nouveau public jeudi, Nicolas Jackson, arrivé en prêt au Bayern (Allemagne) lors du dernier mercato, a joué son premier match avec le club bavarois, samedi, lors de la 3e journée de Bundesliga.

L'ancien attaquant de Chelsea, en Angleterre, est entré en jeu en début de la seconde période (46e) à la place de l'Allemand Serge Gnabry. Son équipe a dominé Hambourg SV (5-0).

Cinq ans après son départ de Metz (France), Habib Diallo est de retour dans le club lorrain pour trois ans, en provenance d'Arabie Saoudite où il a joué deux saisons.

Il a retrouvé la pelouse du Stade Saint-Symphorien contre Angers (1-1), samedi, lors de la 4e journée de Ligue 1.

Titulaire, l'ancien joueur de Strasbourg a joué toute la rencontre. Son pénalty manqué à la 64e mn a un peu gâché les retrouvailles avec un club dans lequel il a évolué entre 2020 et 2023.

Il lui reste le plaisir de retrouver à Metz ses compatriotes Cheikh Sabaly, Alpha Touré, Ibou et Sadibou Sané, Pape Sy (gardien) et Malick Mbaye (blessé).

L'équipe messine est actuellement dernière au classement général avec un seul point au compteur.

Abdallah Sima, qui vient de rejoindre Lens (Ligue 1 française), a joué ses premières minutes avec le club sang et or, défait par le Paris Saint-Germain (2-0).

Le Stade de Rennes, dirigé par l'entraîneur sénégalais Habib Bèye a battu (3-1) Lyon de Moussa Niakhaté, titulaire lors de cette rencontre.