Sénégal: La rencontre entre le PM et la diaspora établie en Europe au menu

Dakar — Les quotidiens parvenus lundi à l'APS reviennent très largement sur la rencontre entre le Premier ministre Ousmane Sonko et la diaspora sénégalaise à Monza, en Italie, une mobilisation au cours de laquelle le chef du gouvernement est revenu sur plusieurs sujets d'actualité intéressant directement la marche actuelle du Sénégal.

"C'est dans une salle archicomble que le Premier ministre Ousmane Sonko s'est adressé à ses militants de la diaspora, ce week-end. Présentant le Plan de redressement économique et social (PRES), il est revenu sur quelques-uns de ses thèmes favoris, à savoir la nécessité d'un parti-Etat, la justice, les finances publiques", résume le quotidien Enquête.

Le Soleil rapporte que le Premier ministre a rencontré samedi à Monza, en Italie, les Sénégalais établis en Europe et leur a présenté les contours du Plan de redressement économique et social [PRES] ainsi que le rôle clé qui leur revient pour sa réussite.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Le Soleil, à l'occasion de cette "forte mobilisation qui a rassemblé des participants venus de toute l'Europe et même d'Afrique du Sud", le discours du chef du gouvernement "a été marqué par des clarifications politiques, un appel à la justice et une feuille de toute axée sur la souveraineté nationale, avec un rôle majeur dévolu à la diaspora".

Ousmane Sonko est par exemple "longuement revenu sur le scandale de la 'dette cachée', dénonçant une situation grave, qu'il qualifie de 'dette odieuse' et de crime financier contre le peuple sénégalais", relève L'As, avant d'ajouter que le Premier ministre "promet que la lumière sera faite [sur cette affaire] et que justice sera rendue, sans interférence politique".

"C'est un crime financier. Chaque personne impliquée rendra compte au peuple à travers la justice", a-t-il assené à ce sujet dans des propos rapportés par le quotidien Libération.

"Dans un discours offensif", le Premier ministre "a dénoncé la dette 'odieuse', assumé ses choix politiques contestés et appelé la diaspora à jouer un rôle moteur dans le financement et la souveraineté économique du Sénégal", peut-on lire dans les colonnes de ce journal, selon lequel "Ousmane Sonko enflamme la diaspora".

Le Quotidien retient que le chef du gouvernement a demandé à la diaspora "de mettre la main à la poche en souscrivant aux 'diaspora bonds' dont l'appel à l'épargne public sera lancé prochainement".

Ousmane Sonko considère, selon L'Observateur, que "le Sénégal traverse un moment décisif qui exige un sursaut collectif", d'où son appel à la diaspora, lui demandant de s'impliquer plus pour transformer les difficultés du pays en opportunités de développement.

Sud Quotidien note que le Premier ministre Ousmane Sonko, s'adressant à la diaspora sénégalaise et aux ressortissants d'autres pays africains, a exhorté ces ressortissants du continent "à oeuvrer davantage pour que [l'Afrique] parvienne à s'imposer sur la scène internationale. Faute de quoi, a-t-il averti, l'Afrique ne sera jamais pleinement respectée".

En lien avec les déclarations du chef du gouvernement, Sud Quotidien a recueilli l'analyse du sociologue sénégalais et spécialiste des migrations Aly Tandian, selon qui la diaspora est "un partenaire stratégique pour bâtir des territoires résilients, innovants et prospères".

Sur un tout autre sujet, le quotidien L'info propose à ses lecteurs un portrait du nouveau ministre de l'Intérieur Mouhamadou Bamba Cissé, dont il s'attache à révéler "les facettes méconnues", en faisant une "immersion dans [sa] vie bien remplie".

Le journal décrit un homme "piqué par le virus du ballon rond à la Gueule Tapée", un quartier de Dakar, mais aussi "un passionné de tir", une "icône du Barreau et un orfèvre du droit".

Walfquotidien s'intéresse au Mobile Money et à la "face cachée" de la nouvelle taxe sur les opérateurs de transfert d'argent. Le journal relaie les craintes de l'Organisation des professionnels des TIC au Sénégal (OPTIC), relativement aux risques de voir la nouvelle taxe engendrer "des conséquences négatives sur le mobile money allant de la baisse de revenus à des pertes d'emplois".