Sénégal: Le Jaraaf se renforce pour la nouvelle saison avec une dizaine de nouvelles recrues

Dakar — Le Jaraaf de Dakar, champion en titre, a annoncé l'arrivée de 13 nouveaux joueurs pour renforcer son effectif en perspective du démarrage du championnat et des préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique.

Les nouvelles recrues viennent de clubs du championnat sénégalais et de l'étranger (Guinée et Emirats arabes unis) pour renforcer tous les postes.

Le Jaraaf a ainsi accueilli deux nouveaux gardiens de but, à savoir Pape Yoro Ndiaye, en provenance de l'Elite Falcons FC (Emirats arabes unis), et Bassirou Ndao, transfuge de l'ASC HLM (élite sénégalaise).

En défense, les champions du Sénégal se sont renforcés avec quatre joueurs, dont Mamadou Diatta, arrière latéral de l'US Gorée, et Madieng Ndiaye, défenseur central (Guédiawaye FC).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il y a aussi Kabinet Kouyaté, défenseur central de Hafia FC (Guinée) et Adama Barry, un arrière latéral venu de la Sonacos de Diourbel.

Dans l'entrejeu, l'équipe de la Médina a enrôlé le talentueux Youssou Cissé Camara (Wallydann), Alphouseyni Diambang (Dakar Sacré-Coeur), Naby Laye Soumah (Jamono Fatick) et Georges Sambou (retour de prêt DFC).

En attaque, trois nouveaux éléments sont engagés. Il s'agit de Ousseynou Tall (Precision FC, Emirats arabes unis), Junior Soumaré (Dakar Sacré-Coeur) et Moussa Diallo (retour de prêt ASC Hlm)

L'arrivée de ces nouvelles recrues coïncide avec le départ de l'entraîneur Malick Daff, qui a conduit le Jaraaf au titre de champion la saison dernière.

Le technicien a signé un bail de trois ans avec Teungueth FC, club fanion de la ville de Rufisque.

Malick Daff était l'un des artisans de la bonne saison du Jaraaf de Dakar en championnat et en coupe de la Confédération africaine de football l'année dernière.

Pour pallier son départ, le club de la Médina a engagé l'entraîneur de l'équipe nationale locale, Souleymane Diallo, médaillé de bronze avec les Lions locaux lors de la dernière édition du Championnat d'Afrique des nations (CHAN) qui a pris fin le 30 août dernier.

Ce dernier a dirigé plusieurs clubs dont Guédiawaye FC, l'Union sportive de Ouakam et Tengueth FC. Il a aussi été champion d'Afrique avec l'équipe nationale des moins de 17 ans du Sénégal comme sélectionneur adjoint.

Le technicien, par ailleurs maître de conférences à l'Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport (INSEPS) de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, sera très attendu par les supporters du Jaraaf de Dakar, club le plus titré du Sénégal.

Le Jaraaf de Dakar va disputer, le week-end prochain, le match aller les préliminaires de la Ligue des champions d'Afrique face à Colombe Sportive du Sud, un club du Cameroun.

Le match aller est prévu au Cameroun, le retour étant prévu une semaine plus tard, au stade Lat Dior de Thiès (ouest).