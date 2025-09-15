Sénégal: Assemblée nationale - Le député Amadou Dia officiellement installé à la place de Amadou Ba

Dakar — Le député Amadou Dia du parti Pastef, majoritaire à l'Assemblée nationale, a été officiellement installé comme membre de la 15e législature, lundi, en remplacement d'Amadou Ba, nommé ministre dans le gouvernement mis en place le 6 septembre dernier.

Le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye, conformément à l'application des dispositions de l'article L154 du Code électoral, a invité Amadou Dia, figurant sur la liste Pastef, à occuper la place de M. Bâ, devenu ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

M. Dia, premier suppléant sur la liste départementale de Thiès lors des élections législatives du 17 novembre 2024, a vivement remercié son parti pour la confiance placée en lui, tout en promettant de porter "dignement" les aspirations des Sénégalais.