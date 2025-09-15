Sénégal: Mondiaux d'athlétisme - Louis François Mendy qualifié pour les demi-finales du 110 m haies

L'athlète sénégalais Louis François Mendy s'est qualifié, lundi, pour les demi-finales du 110 mètres haies aux Championnats du monde d'athlétisme qui se déroulent actuellement à Tokyo, au Japon.

Mendy a terminé quatrième de sa série avec un temps de 13 secondes 33. Cette série a été dominée par le Suisse Jason Joseph, auteur d'un chrono de 13 secondes 27. Il a devancé le Français Wilhem Belocian (13"27 également) et l'Américain Ja'Kobe Tharp (13"28). La demi-finale est programmée mardi à 9h 40 (heure locale).

De son côté, le sprinteur sénégalais Mamadou Fall Sarr n'a pas franchi le cap des séries du 100 mètres. Il a terminé septième de sa course, samedi, avec un temps de 10 secondes 25. Cette série a été dominée par le Sud-Africain Gift Leotlela, en 9 secondes 87.

Un autre représentant sénégalais, Amath Faye, prendra part aux qualifications du saut en longueur, prévues mercredi. Le Sénégal est représenté par quatre athlètes à ces Championnats du monde, sélectionnés grâce à la réalisation des minimas ou à leur classement mondial.

L'édition 2025 des Mondiaux d'athlétisme se déroule au Stade national de Tokyo, du 13 au 21 septembre, avec la participation de plus de 2 000 athlètes venus du monde entier.