Sénégal: La fondation Sonatel offre 143 kits alimentaires et d'hygiène aux sinistrés de Diourbel et Touba

Diourbel — La fondation Sonatel a remis, lundi, aux autorités administratives de Diourbel (centre), 143 kits alimentaires et d'hygiène destinés aux sinistrés des inondations dans la capitale régionale et la cité religieuse de Touba, a constaté l'APS.

Suites aux inondations enregistrées dans la région, des familles entières de Diourbel et Touba "sont plongées dans l'insécurité sanitaire et alimentaire", a relevé l'administratrice de la fondation Sonatel, Coura Sow.

La fondation Sonatel, face à ces épreuves, "a jugé utile d'être là pour marquer sa solidarité", en apportant "143 kits alimentaires et d'hygiène destinés aux sinistrés de Diourbel et de Touba", a-t-elle dit.

Selon Coura Sow, chaque kit comprend un sac de riz de 25 kilogrammes, une bouteille d'huile de 5 litres, 5 kilogrammes de sucre, un carton d'eau de javel et de savon, quinze bouteilles d'eau de 10 litres et une natte.

Selon son administratrice, la fondation Sonatel compte également mettre des produits phytosanitaires à la disposition des autorités compétentes de la région pour aider à la désinfection.

La fondation Sonatel prévoit par ailleurs d'apporter un appui aux autres localités touchées par les inondations, en tant que démembrement d'une une entreprise qui se veut citoyenne.

L'adjoint au gouverneur de Diourbel, Djibril Diop, a salué "un geste qui témoigne de l'engagement" de la Sonatel aux côtés des pouvoirs publics et des autorités.

Il a fait observer que les populations "durement touchées par les inondations ont plus que jamais besoin du soutien et de l'appui de tous".

Il a précisé que 53 des 143 kits fournis par la Sonatel vont être octroyés aux sinistrés de la commune de Diourbel, le reste du lot devant être distribué à ceux de Touba.