Sénégal: Tambacounda - La maternité du quartier Afia 'bientôt fonctionnelle' (ICP)

Tambacounda — La maternité du poste de santé du quartier Afia de la commune de Tambacounda (est), non fonctionnelle depuis son inauguration en mars dernier, sera bientôt fonctionnelle, a assuré l'infirmière chef de poste (ICP) Fatimata Diallo.

Il en a fait l'annonce dimanche en marge de la cérémonie de remise d'une table d'accouchement et d'autres équipements sanitaires offerts au poste de santé du quartier Afia dans le cadre des activités citoyennes du mouvement "Tout Tambacounda".

"La seule difficulté qu'on a, c'est la non fonctionnalité de la maternité, mais les autorités sanitaires et la mairie s'activent pour régler le problème. Dans un délai court, ce problème ne sera plus qu'un vieux souvenir", a-t-elle déclaré.

Fatimata Diallo a remercié le mouvement "Tout Tambacounda" pour cet élan de solidarité qui, dit-elle, "va contribuer dans le long terme à baisser le taux de mortalité maternelle et infantile dans la ville de Tambacounda".

Mme Diallo a par ailleurs a réagi également par rapport à sa distinction en que tant "meilleure infirmière cheffe poste" du Sénégal, réitérant ainsi sa volonté à contribuer à la réduction du taux de mortalité maternelle et infantile dans la ville de Tambacounda.

"C'est un facteur de motivation, parce que je ne m'attendais pas à cette distinction dans la mesure où je fais ce que je devrais faire. Maintenant, si les autorités de tutelle me décernent un prix dans le cadre de mon travail, c'est vraiment une source de motivation, et je vais redoubler d'efforts pour [contribuer à faire] baisser le taux de mortalité maternelle et infantile", a-t-elle promis.

"Tout Tambacounda (TTC)", un mouvement regroupant des fils de Tambacounda résidant dans la ville ou établis à l'étranger, a plaidé pour des concertations axées sur des questions de santé entre autorités administratives, acteurs sanitaires et mouvements citoyens.

"Le gouverneur a même dit que le taux de mortalité maternelle tend vers le rouge. En tant que mouvement citoyen, nous sommes en train d'offrir des tables d'accouchement aux postes de santé. Nous l'avons fait au quartier Abattoirs et aujourd'hui, nous sommes au poste de santé Afia [...]", a dit Daouda Ma Emile Camara, président de "Tout Tambacounda".

"On doit tenir des concertations avec les autorités administratives et locales sur des questions liées à la santé", a-t-il ajouté.