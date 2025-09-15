Afrique: Tournoi UFOA-A U17 - Les Lioncelles se sont envolées pour Monrovia

Dakar — L'équipe nationale féminine du Sénégal des moins de 17 ans s'est envolée ce lundi pour Monrovia, au Liberia, où elle prendra part au tournoi de la catégorie l'Union des fédérations ouest-africaine (UFOA-A U17).

La sélectionneure des Lioncelles, Serena Léna Gomis, a publié une liste de 20 joueuses pour le tournoi UFOA-A U17 féminin 2025, prévu du 14 au 28 septembre à Monrovia, au Liberia.

L'équipe nationale féminine des moins de 17 ans est logée dans la poule A de cette compétition, en compagnie du Mali, de la Sierra Leone et du Liberia.

Pour leur entrée en compétition, les protégées de Serena Léna Gomis vont affronter la sélection de la Sierra Leone.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elles seront ensuite opposées aux Maliennes, trois jours après, avant d'en découdre avec l'équipe nationale du Liberia, le 24 septembre.

Voici le programme de la poule A :

- Mercredi 18 septembre : Sénégal- Sierra Leone (16h)

- Samedi 21 septembre: Sénégal- Mali (16h)

- Mardi 24 septembre : Sénégal-Liberia (19h)

Voici la liste des 20 joueuses :

- Gardiennes : Anne Marie Diatta (Académie fédérale), Mariama Sidibé (Académie fédérale)

- Défenseurs : Maimouna Diagne (Académie fédérale ), Mame Diarra Guèye (Académie fédérale), Mballi Ndiaye (Académie fédérale), Astou Diouf (USPA), Aissatou Diallo (Dakar Sacré-Coeur), Ndèye Habi Barro (Dakar Sacré-Coeur), Fatou Kiné Mbengue (Dakar Sacré-coeur)

- Milieux de terrain : Monique Sadio (Académie fédérale), Mbène Diop (Dakar Sacré-Coeur), Salimata Kandé (AS Kolda), Mariama Faty (Kumaré, Sédhiou), Fatiha Lo (Dakar Sacré-Coeur), Maimouna Coly (Académie fédérale)

- Attaquantes : Mame Touty Niassi (Dakar Sacré-Coeur ), Diarra Dieng (Académie fédérale), Maman Binta Fall (Académie fédérale), Adama Cissé (Académie fédérale).