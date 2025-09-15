Sénégal: Fatick - 374 femmes alphabétisées pour booster leurs activités génératrices de revenus

Quelque 374 femmes de localités du delta du Saloum (centre-ouest) ont bénéficié de cours d'alphabétisation pour renforcer leurs activités liées à l'exploitation de la mangrove.

Pendant huit mois, elles ont été alphabétisées en langues sérère, wolof et mandingue, afin de leur permettre de mieux booster et commercialiser leurs productions tirées de la mangrove.

Elles "ont été réparties dans 12 classes, dont sept dans la commune de Toubacouta (Foundiougne) et cinq dans celle de Fimela (Fatick). On leur apprend à lire, à écrire et à calculer en rapport avec leurs activités génératrices de revenus", a expliqué Ndella Faye, spécialiste en égalité de genre du projet Natur'Elles.

Ce projet d'adaptation au changement climatique, mis en oeuvre dans le delta du Saloum, ambitionne de favoriser l'autonomisation chez les femmes.

Il intervient dans la zone de Fatick depuis 2023, et vise également à améliorer la protection de la biodiversité et à renforcer la résilience des communautés vulnérables.

"Dans le cadre du projet Natur'Elles, nous avons noté un taux important d'analphabétisme dans notre zone d'intervention. Il fallait mettre en place des classes fonctionnelles pour palier à cela", a souligné Ndella Faye.

Elle a signalé que dans cette optique, sept salles de classe ont été ouvertes en 2024 dans les localités de Toubacouta et Bamboung, en vue de former 230 femmes.

Ce programme d'alphabétisation est piloté par la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI), qui constitue l'un des axes stratégiques du projet Natur'Elles.

Selon l'inspecteur Mbacké Thioune, en charge du bureau de gestion pédagogique des évaluations et des enseignements-apprentissages à l'inspection d'académie de Fatick, ce programme d'alphabétisation est un moyen pour les bénéficiaires d'entreprendre et de se rendre autonomes.

Il a annoncé que l'inspection d'académie est sur le point de mettre en place quatre autres classes pour accompagner les femmes, notamment celles allaitantes, dans le renforcement de leurs activités de développement.