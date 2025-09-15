Sénégal: Ziguinchor - Une caravane médicale au chevet de populations vulnérables de la région

Bignona — Plus de cent cinquante professionnels de santé participent à une caravane médicale devant couvrir dix localités de la région de Ziguinchor (sud), dans le but de contribuer à résorber le déficit de couverture sanitaire dans cette partie du Sénégal.

Cette initiative a été lancée sous l'égide de l'organisation Ziguinchor Assistance Médicale, avec l'ambition de permettre aux populations vulnérables de la zone sud d'accéder à des soins sanitaires de qualité.

La caravane qui en est à sa 21e édition va couvrir dix localités, dont Caparan, dans le département de Bignona, où une journée de consultations gratuites a été organisée par une équipe composée de médecins spécialistes, d'infirmiers, de sages-femmes et d'autres personnels soignants.

Les membres de l'équipe ont également offert gratuitement des médicaments aux personnes consultées pour diverses pathologies relevant de la gynécologie, de la gériatrie, de la cardiologie.

D'autres personnes ont été consultées pour des pathologies dermatologiques ou des affections relevant de la médecine générale, dans une région où "l'accès à ces services reste encore très limité".

"Ces spécialistes, pour les trouver au Sénégal, c'est très difficile. Parfois, il faut attendre des semaines, voire des mois", a témoigné un bénéficiaire interrogé sur place par l'APS. "Là, c'est une véritable bouffée d'oxygène", a-t-il salué.

En plus de la prise en charge curative, une campagne de sensibilisation est également menée par l'équipe sur les maladies chroniques non transmissibles, notamment l'hypertension artérielle, le diabète et l'hépatite B, pathologies en forte recrudescence dans les zones rurales.

Le professeur Nfally Badji, membre de la caravane, a insisté sur l'importance de cette démarche préventive.

"Il s'agit d'une campagne de sensibilisation qui est le volet le plus important, car en médecine, nous privilégions toujours la prévention au traitement", a-t-il souligné.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte marqué par un déficit de couverture médicale spécialisée dans la région de Ziguinchor, selon ses promoteurs.

Elle vise à réduire les inégalités d'accès aux soins dans une zone encore affectée par les séquelles du conflit en Casamance, a expliqué M. Badji.