Sénégal: Ligue 2 - Amara Traoré et Abdou Majib Diagne aux commandes du staff technique de l'ASAC Ndiambour

Louga — L'Association sportive, artistique et culturelle (ASAC) Ndiambour de Louga, club évoluant en Ligue 2 sénégalaise, a présenté, dimanche, son staff dont la direction technique sera assurée par l'ancien sélectionneur national, Amara Traoré.

En plus de l'ancien coach des Lions, le staff validé par le nouveau bureau du comité directeur de l'ASAC Ndiambour compte deux autres techniciens de renom, dont Abdou Majib Diagne, désigné entraîneur principal.

Il sera secondé par Issa Aïdara, un ancien joueur emblématique du Ndiambour.

"Ces techniciens vont redonner un nouveau visage au Ndiambour. Leur expérience, leurs succès et leur attachement à l'histoire du club constituent de véritables atouts pour atteindre nos objectifs", a déclaré Mouhamed Sow, le secrétaire général de l'ASAC Ndiambour.

Selon lui, le choix porté sur ces trois techniciens est motivé par une volonté de renforcer l'image et l'attractivité du club.

Sur le plan institutionnel, l'assemblée générale a permis d'élire un nouveau comité directeur, dont les postes stratégiques (présidence, vice-présidence, secrétariat général et administratif) ont été déjà attribués.

Le bureau mis en place sur proposition du nouveau président de l'ASAC Ndiambour est appelé à fonctionner à travers des pôles de compétences, dont chacun dirigé par un responsable désigné.

Les dirigeants de l'ASAC Ndiambour ont par ailleurs validé une feuille de route de quatre ans jugé ambitieuse et correspondant au mandat olympique du président.

"Elle repose sur trois axes principaux, à savoir l'accession en Ligue 1, le maintien durable dans l'élite et la mise en place d'une académie de football destinée à former de jeunes talents locaux et à les valoriser sur le marché national et international", a expliqué le secrétaire de l'ASAC Ndiambour.

Il a par ailleurs indiqué que le budget du club, arrêté pour la nouvelle saison, s'élève à 100 millions de francs CFA.

Il a assuré que les nouvelles orientations de l'ASAC Ndiambour visent à bâtir "un club attractif, purement professionnel, pour rompre avec l'amateurisme" et le "replacer [...] parmi les grandes équipes du football sénégalais".