Sénégal: Sept millions CFA de la commune de Sédhiou pour soutenir ASC et clubs sportifs

Sédhiou — La commune de Sédhiou (sud) a octroyé une subvention globale de 7 millions de francs CFA distribués aux associations sportives et culturelles (ASC), aux clubs sportifs et aux écoles d'arts martiaux de la capitale du Pakao, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans une "tradition bien établie" de soutien aux structures de jeunesse, selon le 4e adjoint au maire de Sédhiou, Mame Aly Diallo.

Il a fait observer que cette année, la subvention connaît une évolution notable, tant par son montant que par la diversité des bénéficiaires, incluant des organisations engagées dans des actions citoyennes telles que la sensibilisation, l'assainissement et le reboisement.

La municipalité a par ailleurs réaffirmé son engagement à terminer le chantier du stade municipal, dont les travaux de clôture et d'installation de projecteurs pour les matchs nocturnes restent en attente.

Le coût de ces infrastructures est estimé à 200 millions de francs CFA, en attente de financement via le PACASEN, le Programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal.

La mairie a également invité les ASC à participer au désherbage des établissements scolaires, une action citoyenne visant à garantir une rentrée scolaire dans de bonnes conditions.

Cette mobilisation est perçue comme un prolongement de leur engagement communautaire.

Face aux dérives comportementales observées chez certains jeunes, liées notamment à la consommation de drogue et d'alcool, en plus des actes de violence et des grossesses précoces, les autorités locales ont lancé un appel à la conscientisation pour "un changement radical, gage de paix et de sécurité dans la commune".

Les acteurs du sport ont salué l'initiative de cette subvention octroyée aux ASC, tout en appelant à une "libération rapide des fonds afin d'assurer le bon déroulement des compétitions populaires".

En recevant cet appui, les représentants du championnat national populaire dit "navétane" se sont engagés à clôturer leurs activités avant le 15 octobre, conformément aux instructions du ministre des Sports et de la Jeunesse.

Laye Camara, membre de la zone 1, a exprimé son soutien à ces efforts, relevant toutefois l'importance de finaliser les travaux du stade afin d'offrir aux jeunes sportifs des conditions optimales de compétition.