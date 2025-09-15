Sénégal: Mlomp mise sur un plan d'aménagement pour dynamiser son économie

Mlomp — La commune de Mlomp s'est dotée d'un plan d'aménagement destiné à impulser une nouvelle dynamique de croissance dans cette collectivité du département de Bignona (sud).

Ce Plan d'aménagement pour le développement économique communal (PADEC) de Mlomp a été dévoilé ce week-end, en présence de services techniques de l'Etat et de partenaires de cette collectivité.

Des autorités administratives, des acteurs communautaires, des notables et des groupements de femmes ont également pris part à cette rencontre ayant permis de présenter plusieurs projets structurants devant transformer durablement l'économie locale.

Parmi ces projets phares figure l'initiative agroalimentaire "Allons bâtir chez nous", axée sur la production de 4.000 à 5.000 oeufs par jour, avec des retombées attendues en termes d'emplois et de fiscalité locale, a indiqué le maire Ansoumana Papis Diémé.

Un autre projet d'envergure concerne selon lui "la mise en valeur de 11.000 hectares de terres rizicoles, avec une première phase couvrant 2.000 hectares sur trois ans, pour un investissement estimé à un milliard de francs CFA, en partenariat avec des opérateurs nigériens et camerounais".

Le conseil municipal a approuvé les orientations du PADEC, appelant toutefois à "un suivi rigoureux et une intégration harmonieuse des projets dans le tissu local".

Le maire a insisté sur la gouvernance participative, l'implication citoyenne et la transparence dans le suivi de ces projets.

"Nous travaillons pour un avenir meilleur pour notre commune. Chaque voix compte, chaque suggestion est précieuse", a déclaré l'édile.

"Avec cette stratégie, Mlomp ambitionne de devenir un pôle économique majeur en Casamance, voire au-delà. La signature prochaine de conventions-clés marquera une nouvelle étape dans la concrétisation de cette ambition", a-t-il assuré.

Mambo Cécile, représentante de l'initiative "Alimran", un des partenaires de la commune de Mlomp, a salué "l'ouverture et la détermination du maire Ansoumane Diémé", en insistant sur l'importance du projet agricole porté par sa structure dans la création d'emplois pour les jeunes et l'exportation de produits agricoles.