Nigeria: « N'arrêtez pas ceux qui veulent changer pacifiquement le pays, sinon des changements violents seront inévitables »

Abuja — « La confiance des citoyens dans le processus électoral a été sérieusement ébranlée lors des dernières élections générales par des pratiques incorrectes, des fraudes et des erreurs électorales présumées », a déclaré Mgr Lucius Ugorji, archevêque d'Owerri, président de la Conférence épiscopale du Nigeria (CBCN), lors d'une rencontre avec les fidèles laïcs de la province ecclésiastique de Calabar.

« Alors que le pays est confronté à de graves menaces existentielles, plusieurs politiciens au niveau national et régional semblent plus préoccupés par les élections générales de 2027 que par le respect des promesses faites pendant la campagne électorale », a expliqué Mgr Ugorji.

Le président de la CBCN a également critiqué la manière dont les élections de 2023 ont été gérées, en particulier par la Commission électorale nationale indépendante (INEC), qu'il a qualifiée d'organe influencé par les nominations politiques.

« La plupart des nominations au sein de l'organe électoral ne peuvent actuellement être considérées ni comme impartiales ni comme indépendantes », a-t-il déclaré. « Cela nécessite un amendement constitutionnel afin de renforcer l'indépendance et la crédibilité de l'INEC et de la protéger contre les manipulations politiques ».

L'archevêque a ensuite souligné que « des réformes fondamentales sont nécessaires pour préserver la stabilité sociale » et a averti que « ceux qui tentent d'entraver ces changements de manière pacifique rendent inévitables les changements violents ».

D'autant plus que, comme l'a souligné Mgr Ugorji, l'insécurité règne déjà dans une grande partie du Nigeria. « L'insécurité continue de nous hanter », affirme-t-il. « De nombreuses villes et villages à travers le pays sont devenus des communautés qui vivent dans la peur, où les gens sont contraints de fuir et de célébrer des funérailles ». « Nos concitoyens sont quotidiennement victimes d'enlèvements, d'extorsions, de traitements inhumains, d'assassinats ou contraints de fuir leurs communautés ancestrales, abandonnant leurs moyens de subsistance pour chercher refuge dans des campements de fortune, exposés à des conditions météorologiques extrêmes, souvent sans nourriture ni eau ».

L'insécurité engendre à son tour la pauvreté et le chômage, « qui poussent les jeunes vers la criminalité, l'émigration et le désespoir ».

L'archevêque d'Owerri a pris comme exemple le décès, le 13 juillet dernier dans un hôpital londonien, de l'ancien président nigérian Muhammadu Buhari pour souligner la différence de traitement entre les élites gouvernementales qui peuvent se permettre d'accéder au « tourisme médical » et la majorité de la population qui n'a pas accès aux services médicaux de base.

Le président de la CBNC a conclu en lançant un appel aux fidèles laïcs pour qu'ils s'engagent en politique, tout en soulignant la nécessité de leur donner une formation adéquate : « Nous attendons beaucoup des laïcs dans le cadre de la transformation nationale, mais il faut leur donner beaucoup en termes d'éducation politique ».