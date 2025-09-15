Ile Maurice: Quand l'héritage des années 80 devient un casse-tête moderne

Ce qui devait être un havre de paix pour les familles mauriciennes est en train de virer au cauchemar quotidien. Dans de nombreuses cités et résidences à travers le pays, un problème de stationnement devenu chronique empoisonne la vie des habitants. À l'époque de leur construction, ces maisons étaient principalement attribuées à des personnes âgées ou des veuves. Les autorités de l'époque n'avaient donc pas jugé nécessaire de prévoir des parkings pour plusieurs véhicules par famille.

Mais le temps a passé, les enfants et petits-enfants ont hérité de ces maisons et, naturellement, beaucoup d'entre eux ont voulu s'acheter une voiture. Résultat: les rues étroites des cités se retrouvent encombrées de véhicules stationnés devant les maisons, parfois sur les deux côtés, compliquant, voire bloquant, la circulation.

À Phoenix, la situation a atteint un point critique. Les éboueurs sont régulièrement contraints de rebrousser chemin, incapables de passer dans certaines rues à cause des véhicules mal garés. Cela entraîne des retards de ramassage et des tensions entre voisins. «On ne demande pas la lune, juste un espace pour se garer sans gêner personne», déplorent plusieurs résidents.

Ce qui choque davantage, c'est l'attitude de certaines autorités locales. Une conseillère a déclaré: «Personn pann dir zot aste loto...», balayant ainsi d'un revers de la main les préoccupations des habitants. Pourtant, l'espace ne manque pas.

Plusieurs terrains, dont une parcelle sur la berge d'une rivière, pourraient, par exemple, être convertis en parkings collectifs pour les résidents, désengorgeant ainsi les rues et facilitant le passage des véhicules de service, ambulances et pompiers compris. Les habitants lancent ainsi un appel urgent aux autorités pour qu'elles prennent leurs responsabilités et planifient des aménagements adaptés à la réalité d'aujourd'hui.

À l'heure où Maurice parle de smart cities et de mobilité durable, laisser pourrir la situation dans les zones résidentielles est une aberration. Le problème du stationnement est devenu un enjeu de sécurité publique et non plus seulement une querelle de voisinage. Il est grand temps que les collectivités locales, en collaboration avec le ministère des Infrastructures, trouvent des solutions concrètes pour que les rues des lieux de résidences cessent d'être des parkings improvisés.