Tunisie: Les recettes touristiques et les revenus du travail en mesure de couvrir 120% de la dette extérieure

Selon les indicateurs publiés par la Banque Centrale de Tunisie ce lundi, le total des recettes touristiques et des revenus du travail est estimé à environ 11,8 milliards de dinars au 10 septembre 2025. Ce montant représente 120 % du service de la dette extérieure tunisienne.

Par rapport à la même période en 2024, les recettes touristiques ont augmenté de 8,7 % pour atteindre 5,7 milliards de dinars, tandis que les revenus du travail ont progressé de 8,3 % pour dépasser 6 milliards de dinars.

De son côté, le service de la dette extérieure a légèrement baissé de 4,3 %, passant de 10,2 milliards de dinars le 10 septembre 2024 à 9,8 milliards de dinars le 10 septembre 2025.

Enfin, les réserves de devises étrangères du pays sont restées stables ces derniers jours, s'établissant à 25,5 milliards de dinars au 12 septembre 2025, soit l'équivalent de 110 jours d'importation.