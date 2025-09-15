Tunisie: Les recettes touristiques et les revenus du travail en mesure de couvrir 120% de la dette extérieure

15 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Selon les indicateurs publiés par la Banque Centrale de Tunisie ce lundi, le total des recettes touristiques et des revenus du travail est estimé à environ 11,8 milliards de dinars au 10 septembre 2025. Ce montant représente 120 % du service de la dette extérieure tunisienne.

Par rapport à la même période en 2024, les recettes touristiques ont augmenté de 8,7 % pour atteindre 5,7 milliards de dinars, tandis que les revenus du travail ont progressé de 8,3 % pour dépasser 6 milliards de dinars.

De son côté, le service de la dette extérieure a légèrement baissé de 4,3 %, passant de 10,2 milliards de dinars le 10 septembre 2024 à 9,8 milliards de dinars le 10 septembre 2025.

Enfin, les réserves de devises étrangères du pays sont restées stables ces derniers jours, s'établissant à 25,5 milliards de dinars au 12 septembre 2025, soit l'équivalent de 110 jours d'importation.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.