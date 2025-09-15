Tunisie: Éducation - La rentrée scolaire s'accompagne de plusieurs mesures concernant les espaces scolaires

15 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le ministre de l'Éducation, Noureddine Nouri, a indiqué à l'agence TAP que la rentrée scolaire 2025/2026 s'accompagne d'une série de nouvelles mesures organisationnelles et réglementaires, de travaux d'entretien, de réaménagement et d'amélioration des conditions d'enseignement afin d'améliorer la qualité du processus éducatif.

Nourredine Nouri a ajouté, alors qu'il assistait ce lundi matin à la rentrée scolaire dans plusieurs établissements éducatifs de la région de Ben Arous, que la nouveauté de la rentrée scolaire de cette année réside notamment dans la réalisation de travaux de maintenance complets ou partiels, de nouvelles installations et des classes préparatoires dans la plupart des établissements scolaires, les travaux étant terminés dans de nombreux établissements et se poursuivant dans d'autres à un rythme soutenu, soulignant qu'il s'agit d'un effort national continu pour développer les infrastructures et améliorer le processus scolaire au sein des établissements d'enseignement.

Selon le ministre, la rentrée scolaire de cette année a également vu la généralisation du processus d'inscription à distance à tous les niveaux d'enseignement. Ce processus s'accompagne d'une collaboration entre le ministère et les sociétés de transport qui se traduit par la mise en place d'un système de transfert numérique des inscriptions, afin de faciliter et d'accélérer les procédures d'obtention et d'attribution des abonnements scolaires pour le transport.

Nouri a indiqué que la nouvelle année scolaire a vu, pour la première fois, l'avancement de la date de rentrée scolaire des classes préparatoires afin qu'elle coïncide avec celle des autres classes pour faciliter leur intégration dans les espaces scolaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En ce qui concerne les rumeurs faisant état de l'encombrement au sein des classes, le ministre a expliqué que cette question était exagérée , affirmant qu'« il n'y a pas de surcharge insupportable dans les classes ni d'heures supplémentaires comme cela est rapporté », rappelant que le ministère adhère au principe de l'État social, qui considère l'enseignant comme le fondement du processus éducatif comme le fondement du développement dans ce pays, et que tout processus de réforme éducative repose sur l'éducateur et l'enseignant, précisant que le ministère ne ménagera aucun effort pour soutenir les enseignants et améliorer leurs conditions matérielles et pratiques.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.