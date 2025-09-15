Tunisie: Rentrée scolaire - 750 bus et 68 trains et métros assurent le transport des élèves et des étudiants

15 Septembre 2025
La Presse (Tunis)

Le parc du transport public pour l'année scolaire 2025-2026 a été renforcé de 53% pour les bus utilisés sur les lignes régulières, de 20% pour la flotte dédiée au transport des écoliers et étudiants et de 30% pour le transport ferroviaire en attendant la réhabilitation de 7 autres wagons de métro d'ici la fin de l'année 2025, a fait savoir, lundi, la Société des transports de Tunis (TRANSTU).

La société a annoncé la mobilisation de 750 bus, dont 140 bus destinés au transport scolaire et universitaire et 68 wagons prêts à être exploités sur le réseau ferroviaire (56 wagons de métro et 12 wagons de train TGM) contre 490 bus, dont 120 bus destinés au transport scolaire et universitaire et 52 wagons au début de l'année scolaire écoulée.

La société a ainsi appelé ses clients à préserver la flotte et la propreté de ses stations et à soutenir ses efforts de lutte contre les comportements irresponsables envers ses agents et son parc.

Elle a rappelé que la campagne de vente des abonnements de transport valables sur ses deux réseaux se poursuit dans les bureaux de poste et ses agences commerciales.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.