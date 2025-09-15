Tunisie: Rentrée scolaire - 750 bus et 68 trains et métros assurent le transport des élèves et des étudiants

Le parc du transport public pour l'année scolaire 2025-2026 a été renforcé de 53% pour les bus utilisés sur les lignes régulières, de 20% pour la flotte dédiée au transport des écoliers et étudiants et de 30% pour le transport ferroviaire en attendant la réhabilitation de 7 autres wagons de métro d'ici la fin de l'année 2025, a fait savoir, lundi, la Société des transports de Tunis (TRANSTU).

La société a annoncé la mobilisation de 750 bus, dont 140 bus destinés au transport scolaire et universitaire et 68 wagons prêts à être exploités sur le réseau ferroviaire (56 wagons de métro et 12 wagons de train TGM) contre 490 bus, dont 120 bus destinés au transport scolaire et universitaire et 52 wagons au début de l'année scolaire écoulée.

La société a ainsi appelé ses clients à préserver la flotte et la propreté de ses stations et à soutenir ses efforts de lutte contre les comportements irresponsables envers ses agents et son parc.

Elle a rappelé que la campagne de vente des abonnements de transport valables sur ses deux réseaux se poursuit dans les bureaux de poste et ses agences commerciales.