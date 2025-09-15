Tunisie: Ligue 1 - 5e journée - CA-CSS (1-1) - Le CSS revient de loin

Naïfs et fragiles mentalement, les Clubistes offrent l'égalisation à un CSS qui a mieux géré la 2e mi-temps.

Encore une fois, le CA déçoit son public et comme d'habitude, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Après une première mi-temps maîtrisée et où la supériorité athlétique des Clubistes et tactique aussi était évidente, le CA revient des vestiaires avec une distraction qui lui a coûté les trois points et même le point du nul.

Le CSS, grâce aux changements de son entraîneur Kouki, a pu revenir dans le match. Ce fut une métamorphose totale : le CSS égalise et accule un CA résigné et à court d'idées. Faouzi Benzarti a encore une fois raté son onze type en s'obstinant à faire jouer des éléments limités techniquement comme Sghaier et Khadhraoui.

Il n'a rien fait à la pause pour aider ses joueurs à rester concentrés. On a vu des joueurs assurés de gagner avant terme. Le but du généreux Chaouat (40') a ponctué une mi-temps assez réussie des «rouge et blanc». Kinzumbi de la tête sert Chaouat qui d'un geste de buteur tire à ras de terre et trompe Dahmen.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le gardien sfaxien a effacé un but sur un tir enveloppé de Sghaier à la 20'. Le CA était en activité en première mi-temps, avec des mouvements intenses, même si devant, seul Chaouat offrait des solutions. Le CSS de Kouki, complètement changé au milieu, n'était pas dans le match. Il a fallu une erreur monumentale sur un corner mal tiré par Kinzumbi et un mauvais renvoi de Sghaier pour Belwafi face à Chaamekh qui commet la faute.

Le penalty est transformé par Baccar (54'). Depuis, ce fut un autre match : les Clubistes baissent de régime et se perdent sur tous les plans contre un CSS qui reprend le contrôle de l'entrejeu grâce à Mutyaba. Des espaces à la pelle pour un CSS qui a raté l'opportunité de gagner avec cette occasion gâchée d'Onana à la 91'.

Côté clubiste, pas de variation, mais juste des efforts individuels. Khadhraoui était seul face à Dahmen mais sa tête est mal placée ( ce joueur a des problèmes de concentration face au but), alors que Saydou Khan et Zaalouni ont tiré haut dans le temps additionnel.

Le métier de Kouki

Ce point est bon à prendre pour le CSS de Kouki. Les Sfaxiens ont été meilleurs en seconde période pour mener et pour jouer avec de la suite dans les idées. Contrairement à un CA qui ne fait que répéter ses erreurs et qui n'apprend rien de ses échecs. Faouzi Benzarti et ses joueurs ont tout fait pour rater un match et une victoire qui n'étaient pas pénibles.

L'action du penalty en dit long sur cette fragilité et ce mauvais placement des joueurs sur un corner en leur faveur. Si Kouki a su mobiliser ses joueurs et faire les bons changements, c'était le contraire pour Benzarti qui a sorti des joueurs assez frais et déterminants comme Kinzumbi pour faire rentrer un Srarfi transparent ou pour maintenir un Khadhraoui décevant mais qui se trouvé protégé malgré ses déboires.

Après l'ESZ, le CA cale dans un match face à un grand calibre et perd des points. Confirmant surtout les limites de ses joueurs et surtout de ses dirigeants actuels.

CA

Chamekh-Zaalouni-Ben Ali-Youssef-Ben Abda-Zemzmi-Sghaier (Khan)-Ait Malek (Mesmari)-Khadhraoui-Kinzumbi (Srarfi)-Chaouat

CSS

Dahmen-Mhadhebi (Derbali)-Baccar-Mundeco-Habchia-Tayfour-Trabelsi (Sakkouhi)-Hassamadou (Onana)-Aidi (Mutyaba)-Belwafi-Emmanuel (Ben Ali)