Afrique de l'Ouest: BRVM - Troisième journée de hausse ininterrompue des indices phares.

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 15 septembre 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), les indices phares ont enregistré leur troisième journée de hausse ininterrompue.

L'indice BRVM Composite a ainsi progressé de 0,13% (après +0,12% la veille et +0,15% le jeudi 11 septembre) à 322,09 points contre 321,68 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve avec une hausse de 0,35% (après +0,35% la veille et +0,30% le jeudi 11 septembre) à 159,27 points contre 158,71 points la veille. En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige enregistre une progression de 0,27% (après +0,42% la veille et +0,57% le jeudi 11 septembre) à 135,81 points contre 135,45 points la veille.

La capitalisation du marché des actions a enregistré une augmentation de 15,991 milliards, passant de 12 402,537 milliards FCFA la veille à 12 418,528 milliards FCFA ce lundi 15 septembre 2025. Quant à celle du marché des obligations, elle a connu une baisse de 311 millions FCFA, se situant à 10 912,835 milliards de FCFA contre 10 913,146 milliards de FCFA le 12 septembre 2025.

La valeur totale des transactions s'est établie à 1,527 milliard FCFA contre 816,979 millions de FCFA le vendredi 12 septembre 2025.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,36% à 875 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 6,79% à 1 495 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,43 % à 1 325 FCFA), ETI Togo (plus 5,88% à 18 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 3,14% à 10 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Unilever Côte d'Ivoire (moins 7,48% à 27 750 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 5,11% à 9 200 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (moins 1,00% à 9 900 FCFA), BICI Côte d'Ivoire (moins 0,65% à 15 400 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (moins 0,63% à 4 760 FCFA).