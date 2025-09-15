Congo-Brazzaville: PCT/Pointe-Noire - Cadres et militants appelés à apporter leur contribution pour la tenue du 6e congrès

Le commissaire politique de la fédération du Parti congolais du travail (PCT) Pointe-Noire, Firmin Ayessa, a ouvert le 14 septembre les travaux de la 6e Conférence des présidents des comités du parti de la capitale économique, couplés au lancement de la campagne de recouvrement de la cotisation spéciale pour le financement du 6e congrès ordinaire de décembre prochain.

Devant des milliers de militants et sympathisants du PCT ayant pris d'assaut la direction générale du Port autonome de Pointe-Noire, Firmin Ayessa a reconnu que cette fédération est pionnière dans la voie qui vise à renforcer l'efficacité dans l'animation du parti. « La fédération PCT de Pointe-Noire est bien placée pour en connaître les vertus, en mesurer les bénéfices et les avantages en termes d'échange d'expériences mais aussi en termes de renforcement des capacités », a-t-il déclaré.

Ce positionnement a conduit la direction politique nationale d'en reconnaître le bienfondé et d'en pérenniser le destin à travers l'Acte n°2024/011 du 5 juin 2024 du Secrétariat permanent portant institution, attributions, composition et fonctionnement des Conférences des présidents des fédérations et des comités du Parti congolais du travail, a rappelé le commissaire du PCT dans le département de Pointe-Noire.

Membre du bureau politique, Firmin Ayessa espère qu'au sortir de ces journées d'échanges, chaque participant« sortira de la présente école muni de la plus-value qualitative qui lui permettra de mieux animer les structures du parti en faisant avancer, par voie de conséquence, la cause du progrès et de la démocratie ».

Abordant le volet relatif au 6e congrès ordinaire prévu du 19 au 23 décembre, Firmin Ayessa a invité les militants de la fédération PCT de Pointe-Noire, les membres de la Force montante congolaise et de l'Organisation des femmes du Congo ainsi que toutes les bonnes volontés qui partagent les valeurs chères au parti à agir pour la réussite de ce grand rendez-vous.

En effet, chacun devrait agir concrètement en apportant sa contribution financière, conformément à l'Acte n°2025/024 du 17 juin 2025 instituant la cotisation spéciale. Selon lui, la cotisation spéciale pour le financement du prochain congrès est une compétition dans laquelle le militant est appelé à matérialiser son engagement pour la cause de son parti. A cet effet, une quête a été organisée pour donner un bon signal quant à la suite de ce processus dont la date butoir est fixée au 15 octobre prochain.

La Conférence des présidents des comités du parti dans le département de Pointe-Noire se déroulant dans un contexte marqué par l'opération de révision des listes électorales, Firmin Ayessa a invité la fédération et ses unions catégorielles à mettre en place une intelligence fine et efficace en vue d'obtenir l'adhésion massive et enthousiaste des militants et sympathisants.

Le président fédéral du PCT-Pointe-Noire, Jean François Kando, a salué, dans son mot de circonstance, la participation massive des militants et sympathisants du parti à cette activité. Il a réitéré, par ailleurs, la disponibilité de ces derniers à accompagner le commissaire politique dans l'accomplissement de sa lourde mission.