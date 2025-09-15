Congo-Brazzaville: Musique - La plateforme Somba Ndulé présentée au public

Somba Ndulé, la première application de Streaming 100 % congolais a été présentée le 13 septembre à Pointe-Noire, lors de la conférence de presse animée par Duflly Boumbouet, son promoteur. Il avait à ses côtés Ruben's Alban, le développeur de cette interface simple et accessible à tous.

Après dix ans de travail, de réflexion et de conception, la plateforme de streaming 100 % congolais créée par des Congolais pour permette à leurs compatriotes de vivre de leur musique a vu le jour. Ce temps long avant la mise en service de cet outil électronique a été mis à profit par l'initiateur du projet pour affiner et peaufiner un travail voulu hautement professionnel et sécurisé.

Les insuffisances et limites de certaines plateformes déjà existantes dans le domaine musical ont ainsi permis aux concepteurs du projet de mettre à la disposition des artistes un outil performant leur permettant de vivre enfin de leur art. « Les artistes congolais qui ont fait la gloire du pays dans les années post-indépendance n'ont pas eu pour la plupart une situation sociale reluisante. Nombreux nous ont quittés en traînant avec eux la précarité, la misère et parfois la maladie puisqu'ils n'ont pas pu vraiment jouir de leur art.

La nouvelle génération d'artistes n'est guère lotie également. En dehors de l'éphémère succès et d'une célébrité certaine, leur existence est truffée de nombreux embuches qui ne les mettent pas à l'abri du besoin et ressources pécuniaires. Pour briser cette gangrène infernale, nous avons créé donc cette plateforme "Somba Ndule" qui va rémunérer les artistes chaque fois que leurs chansons ou leurs albums seront écoutés via notre plateforme. Ils pourront alors espérer avoir des lendemains meilleurs parce que la plateforme permet aux utilisateurs de payer l'abonnement pour écouter la musique des artistes inscrits à notre plateforme et des fonds générés leurs sont rétribués selon des critères transparents avantageux à tous », a dit Duffly Boumbouet, promoteur de Somba Ndulé.

Disponible sur Playstore et APK Pure, la plateforme Somba Ndulé rend accessible la musique congolaise partout et à tous, avec une qualité d'écoute premium et une expérience fluide. Elle accompagne les talents congolais en leur offrant une plateforme pour partager leur art avec le monde entier tout en rapprochant les mélomanes congolais du monde entier, créant des liens authentiques autour de cette passion musicale commune.

Plateforme innovante dans son contenu, sécurisée pour enfreindre tous les indélicats et malveillants, Somba Ndulé offre tous les gages de traçabilité aux artistes, agents des artistes, managers et à tous les intervenants dans le monde de l'art qui y sont abonnés.

Ruben's Alban, le développeur de l'interface, a fait une démonstration des différentes fonctionnalités, options et aussi des autres avantages qu'elle offre dans le domaine de l'événementiel et autres activités connexes à la musique.

Pour les initiateurs du projet, Somba Ndulé allie à la fois tradition et modernité afin d'offrir une expérience d'écoute unique qui respecte les racines congolaises tout en embrassant l'avenir. Elle préserve et célèbre la richesse de la musique congolaise, des légendes aux nouvelles générations. " A travers Somba Ndulé, tout le monde est gagnant. L'artiste qui voit son labeur être récompensé. Le public qui achète cette musique booste ainsi par son action notre culture sans oublier la plateforme elle-même qui, par cette plateforme ingénieuse, crée de la valeur ajoutée pour l'économie nationale".

Les jours et mois à venir seront consacrés à la promotion de cette plateforme et à sa vulgarisation. Les initiateurs iront à la rencontre des artistes, des agents d'artistes, des managers...expliquer les avantages de cet outil dédié aux artistes. Une campagne d'information et de promotion sera également menée dans tous les départements du pays, ont conclu les responsables de Somba Ndulé.