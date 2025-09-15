Congo-Brazzaville: Élection à l'Unesco - La candidature d'Édouard Firmin Matoko présentée au Sultanat d'Oman

Le ministre de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, a évoqué la candidature du Congolais Édouard Firmin Matoko à la direction générale de l'Unesco, le 14 septembre, au cours d'un entretien avec son homologue omanais, Badr Albusaidi. Ce déplacement a également permis de jeter les bases d'une future coopération bilatérale entre le Congo et ce pays de la péninsule d'Arabie.

Le ministre de la Coopération internationale portait un message officiel du chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, adressé à son homologue omanais, le Sultan Haïtham ben Tariq. À Mascate, la capitale du Sultanat d'Oman, l'entretien entre les deux ministres a porté sur la candidature d'Édouard Firmin Matoko, soutenue par le gouvernement congolais pour le poste de directeur général de l'Unesco. Le ministre Badr Albusaidi a accueilli cette candidature avec intérêt, promettant un examen approfondi au sein du Conseil exécutif de l'organisation.

Denis Chrsitel Sassou N'Guesso a souligné l'importance de mener une campagne active et convaincante pour défendre cette candidature, l'érigeant comme une opportunité pour la République du Congo sur la scène internationale. « Le Sultanat d'Oman est l'un des pays du Conseil exécutif de l'Unesco et cette candidature a été très bien accueillie. Le ministre (omanais) a indiqué qu'elle allait être examinée de façon très précise. Le gouvernement s'est engagé pleinement dans cette bataille pour faire campagne, sillonner les différents pays des membres du Conseil exécutif pour défendre cette candidature qui est une candidature d'expérience, une candidature que nous trouvons très solide », a-t-il expliqué.

Au plan bilatéral, la République du Congo et le Sultanat d'Oman n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles. Les deux parties ont convenu de mettre en place rapidement des équipes respectives afin d'établir un accord-cadre de coopération. Cet accord sera la première étape vers la création de partenariats sectoriels dans divers domaines, renforçant ainsi les liens économiques et culturels entre la République du Congo et le Sultanat d'Oman.

Au cours de ce séjour de travail, Denis Christel Sassou N'Guesso a également rencontré le vice-président de l'Oman Investment Authority, qui a exprimé l'intérêt croissant du Sultanat pour le développement de relations économiques avec le continent africain, et plus particulièrement avec la République du Congo. Cette rencontre a ouvert la voie à des projets de collaboration à venir. « Nous devons créer les conditions propices à l'accueil de ces investissements », a déclaré le ministre congolais, insistant sur l'engagement du gouvernement à favoriser un environnement attractif et sécurisé pour les investisseurs.

L'émissaire du président de la République a qualifié ces échanges de « très satisfaisants », se disant optimiste quant à l'avenir des relations entre les deux pays, tant sur le plan diplomatique qu'économique. Il s'est également montré confiant quant aux chances de succès de la candidature d'Édouard Firmin Matoko à la direction générale de l'Unesco.