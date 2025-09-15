Congo-Brazzaville: Rencontre citoyenne de Paris - Le programme Figa diaspora lancé officiellement

En plein déroulé du programme de la rencontre citoyenne du 13 septembre à Paris, après une présentation générale du Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement (Figa) par Yvon Eddy Steeve Mougany, conseiller du directeur général Branham Kintombo, Rolande Tatiana Djombo, en tant que responsable partenariats et durabilité, s'est chargée de présenter officiellement le programme Figa diaspora.

Le Figa a procédé au lancement du programme diaspora en appui de son partenaire 2 LP Consulting. S'adressant à l'assistance, Rolande Tatiana Djombo est partie du constat que la diaspora congolaise constitue une richesse incontestable pour la République du Congo, que celle-ci est censée représenter le symbole d'une unité forte, une ouverture vers le monde, et représente un engagement profond de ses membres envers leur pays d'origine.

De par leurs compétences, leurs expériences acquises dans les pays d'accueil, leurs savoirs et savoir-faire et surtout de par leur dynamisme, les membres de la diaspora constituent, ou plutôt devraient constituer une véritable force en vue de soutenir le développement économique, social et culturel du Congo. « C'est donc dans cet esprit qu'a été conçu le programme Figa diaspora », a-t-elle expliqué.

Selon elle, c'est un instrument stratégique conçu pour les Congolais de l'étranger qui ambitionnent de transformer l'énergie et les ressources de la diaspora en moteurs de croissance et d'innovation. C'est également une conviction ayant pour base l'adéquation de l'union entre les forces locales et les talents de l'extérieur, principale clef pour bâtir une économie plus innovante et plus résiliente.

À travers ce programme, le Figa se donne plusieurs objectifs majeurs parmi lesquels la facilitation et la sécurisation de l'investissement productif des membres de la diaspora dans les secteurs prioritaires de développement, notamment ceux inscrits dans le Programme national de développement 2022-2026 ; la valorisation des compétences et savoir-faire des Congolais de l'étranger. Il se préoccupe, en outre, de l'accompagnement et du soutien aux initiatives entrepreneuriales grâce à des mécanismes adaptés de financement, de formation et de partenariats ; enfin, travaille au renforcement des liens sociaux et culturels entre la diaspora et la nation.

Ce programme utilise trois produits phares. Tout d'abord, le Fonds d'amorçage conçu pour le financement des dépenses préalables à la création d'une entreprise qui peut être débloqué à la phase de démarrage du projet ou bien après la création. Il permet au primo-entrepreneur de se former à la culture entrepreneuriale depuis l'élaboration du plan d'affaires ou business model, ou de bénéficier d'un appui conseil à la formalisation. Les cibles sont constituées de porteurs d'idées et les startups.

Ensuite, le Fonds garantie qui est le coeur de métier du Figa. Il a pour rôle de garantir l'obtention de prêts auprès des banques et établissements de microfinance congolais partenaires en faveur des petites et moyennes entreprises (PME), artisans, micro entreprises en activité.

Enfin, le Fonds Figa/Capital diaspora créé sous la forme d'une société anonyme entre le Figa et le réseau des entrepreneurs de la diaspora pour investir dans les PME à forte valeur ajoutée, à travers la plateforme de financement numérique du Figa. Les modes de financement déployés sont le financement participatif ; le financement en capital ; le financement en investissement et le financement projet immobilier.

Kitunga, plateforme de financement numérique

En parallèle de ces trois Fonds, le Figa a mis en place Kitunga, plateforme de financement numérique. Il agit comme hub de financement participatif et de soutien entrepreneurial en proposant un modèle de financement hybride combinant subventions (dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises) et investissements pour renforcer le soutien aux couches marginalisées.

Ce modèle vise à mettre en relation porteurs de projets, investisseurs, donateurs, business Angels intéressés par le financement participatif, dans le cadre du développement économique inclusif et durable en République du Congo.

À la fin de sa présentation, avant de remercier les représentants de l'ambassade de la République du Congo en France et le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, pour sa confiance réitérée au Figa, Rolande Tatiana Djombo a tenu à préciser que le Figa n'est pas seulement un programme de financement, mais il est également l'expression d'une vision collective, celle d'un pays qui compte sur toutes ses forces vives, que ce soient autant celles de l'intérieur que de l'extérieur.

À la cérémonie de remise de Fonds d'amorçage qui a conclu cette présentation, les premiers récipiendaires ont été African Valley, Joël Mank, et BS Vip.