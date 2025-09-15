Soudan: Le Premier ministre visite la mosquée du Prophète

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a visité la mosquée du Prophète à son arrivée en Arabie saoudite aujourd'hui.

Il a accompli la prière et a eu l'honneur de saluer le Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) et ses deux compagnons (que Dieu les agrée).

À son arrivée à la mosquée du Prophète, il a été accueilli par le Dr Sultan Al-Mutairi, vice-président chargé des relations publiques de l'Autorité générale pour les affaires de la mosquée du Prophète ; le colonel Hazza bin Musleh Al-Mutairi, commandant adjoint des forces de sécurité de la mosquée du Prophète ; et plusieurs responsables.