Soudan: Le Premier ministre visite la mosquée du Prophète

15 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, le Dr Kamil Idris, a visité la mosquée du Prophète à son arrivée en Arabie saoudite aujourd'hui.

Il a accompli la prière et a eu l'honneur de saluer le Prophète Muhammad (paix et bénédictions d'Allah sur lui) et ses deux compagnons (que Dieu les agrée).

À son arrivée à la mosquée du Prophète, il a été accueilli par le Dr Sultan Al-Mutairi, vice-président chargé des relations publiques de l'Autorité générale pour les affaires de la mosquée du Prophète ; le colonel Hazza bin Musleh Al-Mutairi, commandant adjoint des forces de sécurité de la mosquée du Prophète ; et plusieurs responsables.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.