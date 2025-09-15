Soudan: Président du Conseil de souveraineté de transition arrive à Doha

15 Septembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Le président du Conseil de souveraineté de transition (CST) et commandant en chef des forces armées, le général Abdel-Fattah Al-Burhan, est arrivé lundi à Doha, au Qatar, pour participer au Sommet arabo-islamique d'urgence, réunissant aujourd'hui les chefs d'État et de gouvernement des États membres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI).

Le sommet abordera les répercussions de l'attaque israélienne sur le Qatar. Le président du CST est accompagné du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mohy-Eddin Salim, et du directeur des services de renseignement généraux, le général Ahmed Ibrahim Mufaddal.

