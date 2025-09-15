Gabon: Programme d'appui à la participation politique des femmes et jeunes aux élections législatives (PAPPFJL) du 27 septembre 2025 au pays

Le samedi 13 septembre 2025, dans le cadre du Programme d'appui à la participation politique des femmes et jeunes aux élections législatives (PAPPFJL) du 27 septembre 2025 au Gabon, un atelier de sensibilisation et de formation s'est tenu à la salle de la mairie du 1er arrondissement de Lambaréné.

Les élections législatives et locales approchent au Gabon. Plusieurs organisations sensibilisent et forment. C'est la raison qui justifie l'atelier de formation et de sensibilisation des femmes et des jeunes, organisé par l'ONG Malachie avec le soutien financier de l'Organisation Internationale de la Francophonie( OIF).

L'objectif visé par cette session de formation était de renforcer les capacités des femmes et des jeunes de la province du Moyen-Ogooué afin qu'ils s'engagent de manière active, visible et compétente dans le processus électoral, en vue de promouvoir une représentation politique plus inclusive.

En effet, la participation des femmes et des jeunes reste structurellement faible : seulement 18 % des députés élus en 2023 étaient des femmes, et 12 % des candidats avaient moins de 35 ans. Ces chiffres soulignent l'absence persistante de ces groupes dans la vie politique nationale.

Rappelons que Le Gabon est signataire de plusieurs instruments régionaux et internationaux visant à promouvoir la démocratie inclusive. En tant qu'État membre de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), le Gabon a notamment adhéré à la Déclaration de Bamako du 3 novembre 2000.

Ce texte fondateur rappelle que : « La participation effective de tous les citoyens à la vie politique, économique et sociale, en particulier celle des femmes et des jeunes, est une composante essentielle de la démocratie. » (Article 2).

Il engage les États à : « Prendre des mesures concrètes pour favoriser l'accès des femmes et des jeunes aux fonctions électives et aux postes de responsabilité politique. » (Article 5)

C'est dans ce contexte que s'est inscrit cette session de sensibilisation et formation, il s'agissait de répondre à l'urgence d'agir sur le plan structurel et pratique pour lever les freins à la participation politique des femmes et des jeunes au Gabon.

Ainsi, à la suite de cet atelier de sensibilisation et de formation, les participants ont émis des recommandations à l'endroit, des Organisations de la Société Civile, et des partis politiques notamment : l'organisation de plus de formations à l'endroit des femmes et des jeunes candidats ou potentiels candidats de l'intérieur du pays.

Pour clore cette journée, l'équipe de l'ONG Malachie est allée à la rencontre des populations de la ville de Lambaréné ; pour sensibiliser et échanger sur le processus électoral et la nécessité d'être un citoyen, une citoyenne active tout au long de ce processus.