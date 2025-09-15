Gabon: SETRAG - Plus de peur que de mal

La compagnie ferroviaire vient d'enregistrer un nouveau déraillement d'un train voyageur quittant Owendo pour Franceville. Aucun blessé n'est à déplorer, mais le traitement des passagers reste une épineuse question quand ce genre de situation se présente.

Plus de peur que de mal. C'est ce qui retenir de l'accident survenu ce samedi 13 septembre du train voyageur Express en partance d'Owendo pour Franceville la veille. Un déraillement vécu à quelques encablures de la gare de Milolé. Les passagers ont pu être évacués à la gare précitée mesure de sécurité oblige.

Cependant, l'attente prolongée avec l'absence d'informations quant à la situation soulève bien des interrogations. Comment expliquer une attente si longue pour des passagers déjà épuisés par le voyage alors qu'un service de transport par voie terrestre pourrait permettre aux passagers de rejoindre leurs destinations ?

Par ailleurs au temps de la transition, les trains arrivaient à l'heure, mais aujourd'hui on est retombés dans les mêmes travers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le service fourni par la SETRAG a toujours été sujet à polémique. Et aujourd'hui, le constat semble sans appel. Aujourd'hui, les passagers ont pu être évacués à la gare la plus proche. Et si le déraillement aurait eu lieu dans une zone hors réseau et éloignée de toute gare ? quelles actions auraient entrepris la SETRAG pour secourir les passagers ?

La question de l'entretien de la voie n'est plus d'actualité. Et il est temps d'y remédier. Cela peut paraître anodin, mais une catastrophe a été évitée. Et on souhaite qu'elle n'arrive jamais.