Gabon: Démarrage de la ventilation des situations administratives à la Fonction publique

15 Septembre 2025
Gabonews (Libreville)
Par MFP

Le Ministère en charge de la Fonction Publique a démarré la ventilation des situations administratives. Cette opération marque le début du Plan de régularisation progressive des situations administratives des agents publics de l'Etat.

La première phase de remise symbolique a touché sept entités administratives notamment : le Ministère en charge de l'Education Nationale ; Ministère en charge de la Santé, Ministère du Budget, Ministère de l'Enseignement Supérieur, Ministère des Affaires Sociales ; Ministère des Transports.

En tout, 8800 actes ont été distribués.

Lors du plateau televisé dédié aux 100 jours du Gouvernement de la Ve République, la Ministre en charge de la Fonction Publique, Pr Marcelle Ibinga Épse Itsitsa avait annoncé la ventilation très rapidement des actes administratifs.

C'est exactement ce qui s'est traduit hier par la symbolique de remise officielle desdits actes.

Cette reprise de ventilation confirme la volonté du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement S.E.M Brice Clotaire Oligui Nguema de bâtir une administration publique de référence et exemplaire.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.