Gabon: Démarrage de la ventilation des situations administratives à la Fonction publique

Le Ministère en charge de la Fonction Publique a démarré la ventilation des situations administratives. Cette opération marque le début du Plan de régularisation progressive des situations administratives des agents publics de l'Etat.

La première phase de remise symbolique a touché sept entités administratives notamment : le Ministère en charge de l'Education Nationale ; Ministère en charge de la Santé, Ministère du Budget, Ministère de l'Enseignement Supérieur, Ministère des Affaires Sociales ; Ministère des Transports.

En tout, 8800 actes ont été distribués.

Lors du plateau televisé dédié aux 100 jours du Gouvernement de la Ve République, la Ministre en charge de la Fonction Publique, Pr Marcelle Ibinga Épse Itsitsa avait annoncé la ventilation très rapidement des actes administratifs.

C'est exactement ce qui s'est traduit hier par la symbolique de remise officielle desdits actes.

Cette reprise de ventilation confirme la volonté du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement S.E.M Brice Clotaire Oligui Nguema de bâtir une administration publique de référence et exemplaire.